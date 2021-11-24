Нудота – дискомфорт в епігастральній ділянці шлунка, стравоході та ротовій порожнині. Цей неприємний симптом часто передує блюванню та може свідчити про наявність певного захворювання чи стану.

Лікар-терапевт Марія Тимченко розповіла Фактам ICTV, чому може виникати нудота та які таблетки можна прийняти, щоб позбутися цього симптому.

Під час яких захворювань може виникати нудота

Нудота може виникати, якщо у людини:

хвороби органів шлунково-кишкового тракту: гастрит, виразкова хвороба, панкреатит, холецистит, синдром подразненого кишківника, функціональна диспепсія, рефлюксна хвороба;

хвороби нервової системи: підвищення внутрішньочерепного тиску, хвороба Меньєра, запалення внутрішнього вуха, мігрень, порушення роботи гіпофіза та гіпоталамуса;

хвороби серцево-судинної системи: ураження серця, різке зниження чи підвищення артеріального тиску;

кишкові інфекції: ентеровірус, ротавірус та харчові токсикоінфекції внаслідок вживання зіпсованої їжі.

За словами лікаря, також є особливі стани, коли цей симптом може проявитися. Наприклад, вагітність (нудота може виникати у першому та другому триместрах) та захитування у транспорті. Крім того, під час переїдань, вживання жирної та смаженої їжі або ж під час виснажливих дієт та голодувань людина також може відчувати дискомфорт.

Не менш важливі й психологічні чинники. Так, постійний стрес, тривога та депресія можуть провокувати нудоту.

– Впливати також можуть фізичні та хімічні чинники: лікарські препарати, хімічні речовини, хіміо- та радіотерапія під час злоякісних утворень, тепловий удар, – каже Тимченко.

Причин нудоти багато, і часто симптом свідчить про серйозні захворювання організму. Якщо нудота турбує людину понад три дні, потрібно розібратися, які причини її викликають. Для цього необхідно звернутися до лікаря за медичною допомогою та пройти комплексне обстеження.

Що ж робити до запланованого візиту до лікаря?

Щоб полегшити свій стан, лікар радить дотримуватися простих рекомендацій. Якщо нудота виникла після переїдання, вживання алкогольних напоїв чи погрішностей в дієті, необхідно:

прибрати з раціону всю смажену, жирну та копчену їжу;

надати перевагу стравам на пару та печеним. Харчуватися невеликими порціями;

дотримуватися питного режиму – негазована вода. Варто пити інтервально, малими ковтками, щоб ще більше не провокувати спазм шлунка.

Якщо турбує дискомфортом в животі та кишкові розлади, доцільно прийняти сорбенти: атоксіл, смекта, ентеросгель, активоване вугілля, а також знеболювальні препарати, наприклад, но-шпа.

Нудота під час вагітності

Перший та другий триместри вагітності можуть супроводжуватися нудотою. Якщо це не призводить до блювання, препаратів приймати не потрібно, лише постаратися не спровокувати нудоту, уникаючи:

душних та спекотних приміщень;

різких запахів;

фізичних та значних емоційних навантажень;

жирної, гострої їжі;

сну після прийому їжі.

Лікар стверджує, що покращити стан жінки може йога та масаж для вагітних, а також імбирний чай.

Нудота внаслідок стресу

Якщо нудота виникла після сильного емоційного навантаження, спеціаліст рекомендує пити чай з мелісою, м’ятою чи імбиром.

Не менш важливими є прогулянки на свіжому повітрі – біг чи ходьба.

– Прекрасно справляється зі стресом йога. Якщо ж стан регулярно повторюється, потрібно звертатися до невролога чи психотерапевта, – каже Тимченко.

Нудота під час захитування

Захитування – проблема, з якою зіштовхуються як діти, так і дорослі. Найчастіше до захитування схильні люди з мігренню та проблемами вестибулярного апарату. Вилікувати цю патологію неможливо. Проте можна полегшити симптоматику, якщо дотримувати певних правил:

не вирушайте в дорогу голодними;

пийте легкі газовані напої;

не користуйтеся ґаджетами та книгами в дорозі;

дивіться на горизонт, уникайте різких поворотів;

візьміть із собою льодяники з імбиром.

Якщо ж ці рекомендації не допомагають і нудота однаково з’являється, можна прийняти такі препарати: драміна (лише з 2 років, приймати за потреби кожні 6 годин), цинаризин (з 12 років).