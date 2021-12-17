Какие таблетки пить при онемении пальцев рук

Онемение пальцев рук — это симптом, который возникает во время раздражения или защемления корешков спинного мозга в месте их выхода или во время сжатия нервных стволов в самых узких участках их прохождения.

То есть наиболее частой причиной онемения пальцев являются заболевания шейного отдела позвоночника, которые приводят к раздражению корешков на уровне выхода от спинного мозга.

Врач-невролог Надежда Руда рассказала Фактам ICTV о причинах онемения рук и что делать в случае возникновения этого состояния. По ее словам, также одной из самых частых причин онемения рук является синдром запястного канала.

— Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни пересиживал ногу. Именно это состояние больше всего соответствует описанию онемения — когда не почувствовал прикосновения или боли на определенном участке тела, — говорит она.

Причины возникновения:

острая травма или разрыв нерва;

хроническое сжатие нерва окружающими тканями в результате перелома костей, отека тканей, патологии шейного отдела позвоночника;

метаболическое повреждение нерва при сахарном диабете, патологии щитовидной железы;

нарушение кровоснабжения нерва — при атеросклерозе, васкулитах;

воспалительное поражение нерва — при вирусных инфекциях, например, герпетической;

дегенерация нерва — при редких генетических патологиях.

Причиной онемения пальцев может также стать острое нарушение кровоснабжения головного мозга: транзиторные ишемические атаки, микроинсульт. Сюда принадлежит и инфаркт миокарда и сильный стресс, который приводит к резкому спазму сосудов дистальных отделов конечностей.

Для установления истинной причины онемения пальцев необходимо провести комплексное обследование вместе с тщательным осмотром и опросом, а также использовать дополнительные методы диагностики: рентгенография шейного отдела позвоночника, компьютерная томография или МРТ шеи и головного мозга, ультразвуковая диагностика для оценки кровотока в позвоночных артериях.

Вместе с онемением у человека могут наблюдаться такие симптомы: покалывание, жжение, “ползание мурашек”, боль. Также стоит обратить внимание, не холодеют ли конечности, не бледнеет ли или краснеет ли кожа пальцев, не отекают ли суставы, есть ли сыпь или повышается температура, есть ли жажда, утомляемость, набор веса.

Онемение конечностей во время беременности

Онемение рук и ног во время беременности чаще всего обусловлено туннельными синдромами. Это ситуация, когда нервы сжимаются близлежащими тканями в узких местах на их пути. Обычно это участки суставов. Беременные женщины склонны к отекам из-за задержки жидкости в организме. Позы с длительным сгибанием рук и ног часто могут вызвать ощущение онемения, которое проходит.

Как лечить онемение в руках

В первую очередь необходимо обратиться к квалифицированному врачу, который сможет установить причину онемения пальцев рук или конечностей в целом.

Метод лечения онемения конечностей будет зависеть от результатов диагностики, а также от локализации проблемы. Обычно применяются медикаментозные методики, массаж, физиотерапевтические процедуры.

Также во время лечения необходимо восстановить нормальное кровообращение в сосудах. Чтобы избавиться от онемения, пациенту необходимо менять образ жизни: меньше находиться в одном и том же положении, больше гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек (курение и злоупотребление алкоголем), ведь именно последние влияют на кровеносные сосуды и нервы.

Какие таблетки пить во время онемения пальцев рук

По словам невролога, наиболее распространенной причиной онемения рук и ног являются туннельные синдромы. Во время них рекомендуют избегать поз для сна с чрезмерным сгибанием рук и ног, использовать специальные подушки и ортезы на суставы, выполнять специальные упражнения.

Однако универсального препарата для быстрой помощи нет. Онемение требует немедленного обращения к врачу, когда сопровождается слабостью мышц, которая прогрессирует в течение нескольких дней, сыпью и высокой температурой, сильной болью, похолоданием конечностей и отсутствием пульса в них.

Во время возникновения некоторых состояний, например, инфаркта или инсульта нужно действовать быстро и сразу вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, человеку необходимо оказать себе первую помощь. Так, в случае возникновения стенокардии, которая длится более 5 мин, слабости, головокружения, потливости, тошноты, одышки — надо положить под язык 0,5 г нитроглицерина, расширяющего артерии. Затем нужно разжевать 0,25 г аспирина, который разжижает кровь.

Необходимо лечь так, чтобы голова была выше ног. Согнуть ноги в коленях, чтобы сердцу было легче работать. Также открыть окно, чтобы был свежий воздух, и освободить шею, чтобы не было сильной одышки.

Во время инсульта может внезапно онеметь часть тела. Также человек может чувствовать слабость руки и ноги на одной половине тела, нарушение зрения и речи. В таком случае необходимо сразу вызвать скорую. Больного нужно положить на бок, ведь иногда у него может возникнуть рвота. Запрещено давать пить и есть, а также принимать лекарства через рот.