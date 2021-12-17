Які таблетки пити під час оніміння пальців рук

Оніміння пальців рук – це симптом, який виникає під час подразнення чи защемлення корінців спинного мозку в місці їх виходу або під час стиснення нервових стовбурів у найвужчих ділянках їх проходження.

Тобто найбільш частою причиною оніміння чи затерпання пальців є захворювання шийного відділу хребта, які призводять до подразнення корінців на рівні виходу від спинного мозку.

Лікар-невролог Надія Руда розповіла Фактам ICTV про причини оніміння рук та що робити у разі виникнення цього стану. За її словами, також однією з найчастіших причин оніміння рук є синдром зап’ястного каналу.

– Мабуть, кожен з нас хоча б раз в житті пересиджував ногу. Саме цей стан найбільше відповідає описанню оніміння – коли не відчуваєш дотику чи болю на певній ділянці тіла, – каже вона.

Причини виникнення:

гостра травма чи розрив нерва;

хронічне стиснення нерва довколишніми тканинами – внаслідок перелому кісток, набряку тканин, патології шийного відділу хребта;

метаболічне пошкодження нерва під час цукрового діабету, патології щитоподібної залози;

порушення кровопостачання нерва – під час атеросклерозу, васкулітів;

запальне ураження нерва – під час вірусних інфекцій, наприклад, герпетичній;

дегенерація нерва – під час рідкісних генетичних патологій.

Причиною оніміння пальців може також стати гостре порушення кровопостачання головного мозку: транзиторні ішемічні атаки, мікроінсульт. Сюди належить й інфаркт міокарда та сильний стрес, який призводить до різкого спазму судин дистальних відділів кінцівок.

Для встановлення справжньої причини оніміння пальців необхідно провести комплексне обстеження разом з ретельним оглядом та опитуванням, а також використати додаткові методи діагностики: рентгенографія шийного відділу хребта, комп’ютерна томографія або МРТ шиї та головного мозку, ультразвукова діагностика для оцінки кровотоку у хребетних артеріях.

Разом з онімінням у людини можуть спостерігатися такі симптоми: поколювання, печіння, “повзання мурашок”, біль. Також варто звернути увагу, чи не холонуть кінцівки або не блідне чи червоніє шкіра пальців, чи не набрякають суглоби, чи є висип і підвищується температура, чи є спрага, втомлюваність, набір ваги.

Оніміння кінцівок під час вагітності

Оніміння рук та ніг під час вагітності найчастіше обумовлене тунельними синдромами. Це ситуація, коли нерви стискаються довколишніми тканинами у вузьких місцях на їхньому шляху. Зазвичай це ділянки суглобів. Вагітні жінки схильні до набряків через затримку рідини в організмі. Пози з тривалим згинанням рук та ніг часто можуть викликати відчуття оніміння, яке минає.

Як лікувати оніміння в руках

Насамперед необхідно звернутися до кваліфікованого лікаря, який зможе встановити причину оніміння пальців рук чи кінцівок загалом.

Метод лікування оніміння кінцівок залежатиме від результатів діагностики, а також від локалізації проблеми. Зазвичай застосовуються медикаментозні методики, масаж, фізіотерапевтичні процедури.

Також під час лікування необхідно відновити нормальний кровообіг у судинах. Щоб позбутися оніміння, пацієнту необхідно змінювати спосіб життя: менше перебувати в одному і тому ж самому положенні, більше гуляти на свіжому повітрі, відмовитися від шкідливих звичок (куріння та зловживання алкоголем), адже саме останні впливають на кровоносні судини та нерви.

Які таблетки пити під час оніміння пальців рук

За словами невролога, найбільш поширеною причиною оніміння рук та ніг є тунельні синдроми. Під час них рекомендують уникати поз для сну з надмірним згинанням рук та ніг, використовувати спеціальні подушки та ортези на суглоби, виконувати спеціальні вправи.

Однак універсального препарату для швидкої допомоги немає. Оніміння вимагає негайного звернення до лікаря, коли супроводжується слабкістю м’язів, яка прогресує впродовж кількох днів, висипом та високою температурою, сильним болем, похолоданням кінцівок та відсутністю пульсу в них.

Під час виникнення деяких станів, як-то інфаркт чи інсульт, потрібно діяти швидко та одразу викликати швидку допомогу. Поки медики в дорозі, людині необхідно надати собі першу допомогу. Так, у разі виникнення стенокардії, яка триває понад 5 хв, слабкості, запаморочення, пітливості, нудоти, задишки, треба покласти під язик 0,5 г нітрогліцерину, який розширює артерії. Потім варто розжувати 0,25 г аспірину, який розріджує кров.

Необхідно лягти так, щоб голова була вище ніг. Зігнути ноги у колінах, щоб серцю було легше працювати. Також відкрити вікно, щоб було свіже повітря, та звільнити шию, щоб не було сильної задишки.

Під час інсульту раптово може оніміти частина тіла. Також людина може відчувати слабкість руки та ноги на одній половині тіла, порушення зору та мови. У такому випадку необхідно одразу викликати швидку. Хворого покласти на бік, адже інколи у нього може виникнути блювота. Заборонено давати пити та їсти, а також приймати ліки через рот.