К какому специалисту следует обратиться с жалобами на боль и онемение спины в области поясницы, шеи или грудной клетки? Что может вызвать защемление нерва? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

— Как только вы почувствовали резкую боль в области поясницы, шеи или грудной клетки, и она сразу не проходит, следует обратиться к своему семейному врачу, который после осмотра направит к профильному специалисту, — объясняет Людмила Сердюк.

По ее словам, защемление нерва происходит внезапно, и его провоцируют разные причины.

Причины ущемления нерва:

резкое поднятие тяжестей, в том числе и во время занятий фитнесом;

давление увеличенной матки во время беременности;

избыточный вес;

воспалительные процессы в суставах;

неудобная поза тела во время работы;

неправильное положение тела во время сна;

травма;

стресс;

переохлаждение.

Среди причин защемления нерва терапевт также назвала остеохондроз, протрузию и грыжу межпозвоночного диска. Самая серьезная причина — опухоль позвоночника.

Медлить с обращением к врачу по поводу ущемления нерва нельзя ни в коем случае, поскольку это состояние может вызвать разного рода осложнения.

Людмила Сердюк не рекомендует снимать болевые ощущения с помощью лекарств, поскольку это может смазать общую картину невралгии. И, понятно, обезболивающие не уберут главную причину боли.

Где чаще всего происходит защемление нерва:

поясница – боль отдает в ягодичные мышцы или в одно из бедер, может свидетельствовать также о воспалении седалищного нерва;

шея – боль резонирует в область лопатки, плеча или предплечья, затрудняет повороты головой, сопровождается головокружением и шумом в ушах;

грудная клетка – боль очень похожа на сердечный приступ, когда глубокие вдохи вызывают ощущения покалывания.

К какому специалисту обращаться

Невролог, если речь идет о смещении межпозвонковых дисков или повреждении нервных отростков. Лечение медикаментозное.

Хирург, если обнаружена межпозвоночная грыжа. Лечение – хирургическое вмешательство.

Мануальный терапевт, если боль обусловлена смещением или подвывихом позвонков. Может облегчить состояние за один прием.

Остеопат. Снимет мышечное напряжение, активизирует кровообращение в месте ущемления.

Вертебролог. Как правило, это специалист по проблемам спины, который практикует методы остеопата и мануального терапевта.

Онколог, если обследования выявили опухоль позвоночника.