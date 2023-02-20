Эта профессия – одна из самых важных и востребованных в любом государстве. Важно, что существует целый ряд факторов для того, чтобы стать полицейским.
К примеру, гражданство Украины, хорошая физическая подготовка и отсутствие судимостей. Кроме этого, нужно обладать хорошим здоровьем. С какими болезнями не возьмут в полицию – читайте в материале.
С какими болезнями не возьмут в полицию
Список болезней утвержден в Положении о деятельности медицинской (военно-врачебной) комиссии МВД. Согласно документу, в список включены болезни, которые препятствуют несению службы в полиции из-за влияния на физическое состояние человека.
Гражданин, страдающий серьезными заболеваниями, будет не в состоянии выполнять основные обязанности полицейского, включающие охрану правопорядка, задержание злоумышленников, длительные дежурства и другие действия, выполнить которые может только физически здоровый человек.
При принятии на службу в полицию болезни, утвержденные в списке, обнаруживаются в процессе медицинского осмотра, который должен пройти каждый кандидат.
Подтверждается факт наличия заболевания, не совместимого с работой в органах внутренних дел.
Важно, что кандидаты на службу в полиции проходят психофизиологическое обследование и обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в учреждениях здравоохранения МВД
С какими болезнями не возьмут в полицию: список
- туберкулез;
- хронические гепатиты с печеночной недостаточностью;
- кишечные инфекционные заболевания;
- вирусные гепатиты;
- инфекционные болезни, передающиеся преимущественно половым путём (сифилис и т.д);
- болезни щитовидной железы (кроме новообразований).
- астма;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- хронические воспалительные болезни половых органов;
- язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций;
- грыжи;
- хронические заболевания почек;
- плоскостопие;
- заикание с захлебыванием;
- недостаточное физическое развитие;
- врожденные пороки развития органов и систем;
- травмы и последствия повреждений спинного мозга, нервных корешков и сплетений, периферических нервов нижних и верхних конечностей;
- сахарный диабет;
- заболевание эндокринной системы;
- шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства;
- расстройства настроения, умственная отсталость, расстройства личности и поведения;
- наследственные, дегенеративные и другие заболевания центральной нервной системы;
- эпилепсия и эпилептические синдромы;
- геморрой с частым обострением;
- ВИЧ (даже бессимптомное носительство);
- кишечные инфекционные болезни;
- другие бактериальные болезни;
- вирусные инфекции с поражением центральной нервной системы;
- вирусные лихорадки;
- микозы (грибковые поражения) внутренних органов;
- болезни органов кроветворения (сюда включены злокачественные заболевания крови и наследственные болезни, например гемофилия);
- злокачественные новообразования 3-4-й стадии или возникающие в жизненно важных органах на любой стадии;
- доброкачественные опухоли центральной нервной системы;
- психические расстройства;
- алкоголизм, наркомания, токсикомания;
- заболевания нервной системы, приводящие к нарушению двигательной функции или расстройствам поведения (рассеянный склероз, эпилепсия, другие);
- заболевания органов чувств (слепота или сильное снижение зрения, снижение слуха, расстройства вестибулярной функции);
- сердечно-сосудистые болезни средней и тяжелой степени (ИБС, гипертония, тромбофлебит и т.д.);
- тяжелые хронические болезни органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем;
- травмы с выраженными последствиями для здоровья.