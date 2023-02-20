Эта профессия – одна из самых важных и востребованных в любом государстве. Важно, что существует целый ряд факторов для того, чтобы стать полицейским.

К примеру, гражданство Украины, хорошая физическая подготовка и отсутствие судимостей. Кроме этого, нужно обладать хорошим здоровьем. С какими болезнями не возьмут в полицию – читайте в материале.

С какими болезнями не возьмут в полицию

Список болезней утвержден в Положении о деятельности медицинской (военно-врачебной) комиссии МВД. Согласно документу, в список включены болезни, которые препятствуют несению службы в полиции из-за влияния на физическое состояние человека.

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Гражданин, страдающий серьезными заболеваниями, будет не в состоянии выполнять основные обязанности полицейского, включающие охрану правопорядка, задержание злоумышленников, длительные дежурства и другие действия, выполнить которые может только физически здоровый человек.

При принятии на службу в полицию болезни, утвержденные в списке, обнаруживаются в процессе медицинского осмотра, который должен пройти каждый кандидат.

Подтверждается факт наличия заболевания, не совместимого с работой в органах внутренних дел.

Важно, что кандидаты на службу в полиции проходят психофизиологическое обследование и обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в учреждениях здравоохранения МВД

С какими болезнями не возьмут в полицию: список