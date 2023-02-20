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С какими болезнями не возьмут в полицию: список

20 февраля 2023, 15:10
Анна Голишевская Редактор сайта
Поліція
Источник: Unsplash

Эта профессия – одна из самых важных и востребованных в любом государстве. Важно, что существует целый ряд факторов для того, чтобы стать полицейским.

К примеру, гражданство Украины, хорошая физическая подготовка и отсутствие судимостей. Кроме этого, нужно обладать хорошим здоровьем. С какими болезнями не возьмут в полицию –  читайте в материале.

С какими болезнями не возьмут в полицию

Список болезней утвержден в Положении о деятельности медицинской (военно-врачебной) комиссии МВД. Согласно документу, в список включены болезни, которые препятствуют несению службы в полиции из-за влияния на физическое состояние человека.

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Гражданин, страдающий серьезными заболеваниями, будет не в состоянии выполнять основные обязанности полицейского, включающие охрану правопорядка, задержание злоумышленников, длительные дежурства и другие действия, выполнить которые может только физически здоровый человек.

При принятии на службу в полицию болезни, утвержденные в списке, обнаруживаются в процессе медицинского осмотра, который должен пройти каждый кандидат.

Подтверждается факт наличия заболевания, не совместимого с работой в органах внутренних дел.

Важно, что кандидаты на службу в полиции проходят психофизиологическое обследование и обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в учреждениях здравоохранения МВД

С какими болезнями не возьмут в полицию: список

  • туберкулез;
  • хронические гепатиты с печеночной недостаточностью;
  • кишечные инфекционные заболевания;
  • вирусные гепатиты;
  • инфекционные болезни, передающиеся преимущественно половым путём (сифилис и т.д);
  • болезни щитовидной железы (кроме новообразований).
  • астма;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • хронические воспалительные болезни половых органов;
  • язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций;
  • грыжи;
  • хронические заболевания почек;
  • плоскостопие;
  • заикание с захлебыванием;
  • недостаточное физическое развитие;
  • врожденные пороки развития органов и систем;
  • травмы и последствия повреждений спинного мозга, нервных корешков и сплетений, периферических нервов нижних и верхних конечностей;
  • сахарный диабет;
  • заболевание эндокринной системы;
  • шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства;
  • расстройства настроения, умственная отсталость, расстройства личности и поведения;
  • наследственные, дегенеративные и другие заболевания центральной нервной системы;
  • эпилепсия и эпилептические синдромы;
  • геморрой с частым обострением;
  • ВИЧ (даже бессимптомное носительство);
  • кишечные инфекционные болезни;
  • другие бактериальные болезни;
  • вирусные инфекции с поражением центральной нервной системы;
  • вирусные лихорадки;
  • микозы (грибковые поражения) внутренних органов;
  • болезни органов кроветворения (сюда включены злокачественные заболевания крови и наследственные болезни, например гемофилия);
  • злокачественные новообразования 3-4-й стадии или возникающие в жизненно важных органах на любой стадии;
  • доброкачественные опухоли центральной нервной системы;
  • психические расстройства;
  • алкоголизм, наркомания, токсикомания;
  • заболевания нервной системы, приводящие к нарушению двигательной функции или расстройствам поведения (рассеянный склероз, эпилепсия, другие);
  • заболевания органов чувств (слепота или сильное снижение зрения, снижение слуха, расстройства вестибулярной функции);
  • сердечно-сосудистые болезни средней и тяжелой степени (ИБС, гипертония, тромбофлебит и т.д.);
  • тяжелые хронические болезни органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем;
  • травмы с выраженными последствиями для здоровья.
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