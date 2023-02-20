Ця професія – одна із найважливіших та найзатребуваніших у будь-якій державі. Важливо, що існує цілий ряд факторів для того, аби стати поліцейським.
Наприклад, громадянство України, хороша фізична підготовка та відсутність судимостей. Крім цього, потрібно мати хороше здоров’я. З якими хворобами не візьмуть в поліцію – читайте в матеріалі.
З якими хворобами не візьмуть в поліцію
Перелік хвороб затверджений у Положенні про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС. Згідно із документом, у список включені ті хвороби, які перешкоджають несенню служби в поліції через вплив на фізичний стан людини.
Громадянин, що страждає на серйозні захворювання, буде не в змозі виконувати основні обов’язки поліцейського, в які входять охорона правопорядку, затримання зловмисників, тривалі чергування та інші дії, виконати які може тільки фізично здорова людина.
При прийнятті на службу в поліцію хвороби, затверджені в списку, виявляють в процесі медичного огляду, яке повинен пройти кожен кандидат.
Підтверджується факт наявності захворювання, не сумісного з роботою в органах внутрішніх справ.
Важливо, що кандидати на службу в поліції проходять психофізіологічне обстеження та обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності у закладах охорони здоров’я МВС
З якими хворобами не візьмуть в поліцію: список
- туберкульоз;
- хронічні гепатити з печінковою недостатністю;
- кишкові інфекційні хвороби;
- вірусні гепатити;
- інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом (сифіліс і т.д);
- хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень).
- астма;
- хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
- хронічні запальні хвороби статевих органів;
- виразкова хвороба шлунку зі значним порушенням функцій;
- грижі;
- хронічні захворювання нирок;
- плоскостопість;
- заїкання із захлинанням;
- недостатній фізичний розвиток;
- вроджені вади розвитку органів та систем;
- травми та наслідки пошкоджень спинного мозку, нервових корінців та сплетінь, периферійних нервів нижніх та верхніх кінцівок;
- цукровий діабет;
- захворювання ендокринної системи;
- шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади;
- розлади настрою, розумова відсталість, розлади особистості та поведінки, психічні розлади;
- спадкові, дегенеративні та інші хвороби центральної нервової системи;
- епілепсія та епілептичні синдроми;
- геморой з частим загостренням;
- ВІЛ (навіть безсимптомне носійство);
- кишкові інфекційні хвороби, деякі зоонозні бактеріальні хвороби, інші бактеріальні хвороби, вірусні інфекції з ураженням центральної нервової системи, вірусні гарячки;
- мікози (грибкові ураження) внутрішніх органів;
- хвороби органів кровотворення (сюди включені злоякісні захворювання крові та спадкові хвороби, наприклад, гемофілія);
- злоякісні новоутворення 3-4-й стадії або виникають в життєво важливих органах на будь-якій стадії;
- доброякісні пухлини центральної нервової системи;
- алкоголізм, наркоманія, токсикоманія;
- захворювання органів почуттів (сліпота або сильне зниження зору, зниження слуху, розлади вестибулярної функції);
- серцево-судинні хвороби середнього та тяжкого ступеня (ІХС, гіпертонія, тромбофлебіт і т.д.);
- важкі хронічні хвороби органів дихання, травлення, кістково-м’язової та сечостатевої систем;
- травми з вираженими наслідками для здоров’я.