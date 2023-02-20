Ця професія – одна із найважливіших та найзатребуваніших у будь-якій державі. Важливо, що існує цілий ряд факторів для того, аби стати поліцейським.

Наприклад, громадянство України, хороша фізична підготовка та відсутність судимостей. Крім цього, потрібно мати хороше здоров’я. З якими хворобами не візьмуть в поліцію – читайте в матеріалі.

З якими хворобами не візьмуть в поліцію

Перелік хвороб затверджений у Положенні про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС. Згідно із документом, у список включені ті хвороби, які перешкоджають несенню служби в поліції через вплив на фізичний стан людини.

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Громадянин, що страждає на серйозні захворювання, буде не в змозі виконувати основні обов’язки поліцейського, в які входять охорона правопорядку, затримання зловмисників, тривалі чергування та інші дії, виконати які може тільки фізично здорова людина.

При прийнятті на службу в поліцію хвороби, затверджені в списку, виявляють в процесі медичного огляду, яке повинен пройти кожен кандидат.

Підтверджується факт наявності захворювання, не сумісного з роботою в органах внутрішніх справ.

Важливо, що кандидати на службу в поліції проходять психофізіологічне обстеження та обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності у закладах охорони здоров’я МВС

З якими хворобами не візьмуть в поліцію: список