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З якими хворобами не візьмуть в поліцію: перелік

20 Лютого 2023, 15:10
Анна Голішевська Редакторка сайту
Поліція
Джерело: Unsplash

Ця професія – одна із найважливіших та найзатребуваніших у будь-якій державі. Важливо, що існує цілий ряд факторів для того, аби стати поліцейським.

Наприклад, громадянство України, хороша фізична підготовка та відсутність судимостей. Крім цього, потрібно мати хороше здоров’я. З якими хворобами не візьмуть в поліцію – читайте в матеріалі.

З якими хворобами не візьмуть в поліцію

Перелік хвороб затверджений у Положенні про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС. Згідно із документом, у список включені ті хвороби, які перешкоджають несенню служби в поліції через вплив на фізичний стан людини.

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Громадянин, що страждає на серйозні захворювання, буде не в змозі виконувати основні обов’язки поліцейського, в які входять охорона правопорядку, затримання зловмисників, тривалі чергування та інші дії, виконати які може тільки фізично здорова людина.

При прийнятті на службу в поліцію хвороби, затверджені в списку, виявляють в процесі медичного огляду, яке повинен пройти кожен кандидат.

Підтверджується факт наявності захворювання, не сумісного з роботою в органах внутрішніх справ.

Важливо, що кандидати на службу в поліції проходять психофізіологічне обстеження та обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності у закладах охорони здоров’я МВС

З якими хворобами не візьмуть в поліцію: список

  • туберкульоз;
  • хронічні гепатити з печінковою недостатністю;
  • кишкові інфекційні хвороби;
  • вірусні гепатити;
  • інфекційні хвороби, що передаються переважно статевим шляхом (сифіліс і т.д);
  • хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень).
  • астма;
  • хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
  • хронічні запальні хвороби статевих органів;
  • виразкова хвороба шлунку зі значним порушенням функцій;
  • грижі;
  • хронічні захворювання нирок;
  • плоскостопість;
  • заїкання із захлинанням;
  • недостатній фізичний розвиток;
  • вроджені вади розвитку органів та систем;
  • травми та наслідки пошкоджень спинного мозку, нервових корінців та сплетінь, периферійних нервів нижніх та верхніх кінцівок;
  • цукровий діабет;
  • захворювання ендокринної системи;
  • шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади;
  • розлади настрою, розумова відсталість, розлади особистості та поведінки, психічні розлади;
  • спадкові, дегенеративні та інші хвороби центральної нервової системи;
  • епілепсія та епілептичні синдроми;
  • геморой з частим загостренням;
  • ВІЛ (навіть безсимптомне носійство);
  • кишкові інфекційні хвороби, деякі зоонозні бактеріальні хвороби, інші бактеріальні хвороби, вірусні інфекції з ураженням центральної нервової системи, вірусні гарячки;
  • мікози (грибкові ураження) внутрішніх органів;
  • хвороби органів кровотворення (сюди включені злоякісні захворювання крові та спадкові хвороби, наприклад, гемофілія);
  • злоякісні новоутворення 3-4-й стадії або виникають в життєво важливих органах на будь-якій стадії;
  • доброякісні пухлини центральної нервової системи;
  • алкоголізм, наркоманія, токсикоманія;
  • захворювання органів почуттів (сліпота або сильне зниження зору, зниження слуху, розлади вестибулярної функції);
  • серцево-судинні хвороби середнього та тяжкого ступеня (ІХС, гіпертонія, тромбофлебіт і т.д.);
  • важкі хронічні хвороби органів дихання, травлення, кістково-м’язової та сечостатевої систем;
  • травми з вираженими наслідками для здоров’я.
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Медицина Поліція поліцейські хвороба
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