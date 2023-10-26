Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, что такое настоящий авитаминоз, когда отмечается существенный дефицит всех витаминов и кто подвержен этому состоянию.

— Если вы сейчас читаете это сообщение, то есть вы грамотны, имеете доступ к выгодам цивилизации и живете свободной гражданской жизнью, то очень вероятно, что у вас нет авитаминоза, — отмечают специалисты.

По их словам, существенная нехватка всех витаминов возможна, если человек:

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пережил длительное принудительное или добровольное голодание;

имеет расстройства пищевого поведения и, как следствие, практически не ест;

имеет хроническое расстройство злоупотребления алкоголем;

годами неполноценно питается.

Авитаминоз в понимании нехватки определенного витамина или группы витаминов, по словам экспертов, явление более вероятное и более распространенное.

Такие авитаминозы обычно имеют характерную симптоматику и отдельные названия. Например, цинга – это болезнь из-за нехватки витамина С, бери-бери – это недостаток витамина В1 (тиамина), рахит – это проявление недостатка витамина D и т. д.

Специалисты утверждают, что эти состояния развиваются из-за системных недостатков в питании. Так, полное отсутствие свежих овощей может привести к цинге, а при многолетнем веганстве без употребления добавок витамина В12 возможна нехватка этого витамина и анемия как следствие.

— Так что употребление мультивитаминов на всякий случай, чтобы не было весеннего авитаминоза, не нужно и даже вредно, — уверяют медики.

В то же время, по их словам, врач может назначить курс определенного витамина или группы витаминов по клиническим показаниям и результатам анализов.