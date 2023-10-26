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Загроза авітамінозу: що таке суттєвий дефіцит вітамінів і хто в зоні ризику

26 Жовтня 2023, 12:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гарбуз
Джерело: Pixabay

Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, що таке справжній авітаміноз, коли спостерігається суттєвий дефіцит усіх вітамінів і хто схильний до цього стану.

– Якщо ви зараз читаєте це повідомлення, тобто ви грамотні, маєте доступ до благ цивілізації та живете вільним громадянським життям, то дуже ймовірно, що у вас немає авітамінозу, – наголошують фахівці.

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За їхніми словами, суттєва нестача всіх вітамінів можлива, якщо людина:

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  • пережила тривале примусове або добровільне голодування;
  • має розлади харчової поведінки і, як наслідок, практично не їсть;
  • має хронічний розлад зловживання алкоголем;
  • роками неповноцінно харчується.

Авітаміноз у розумінні нестачі певного вітаміну чи групи вітамінів, за словами експертів, явище більш вірогідне і більш поширене.

Такі авітамінози зазвичай мають характерну симптоматику та окремі назви. Наприклад, цинга – це хвороба через нестачу вітаміну С, бері-бері – це нестача вітаміну В1 (тіаміну), рахіт – це прояв нестачі вітаміну D тощо.

Фахівці стверджують, що ці стани розвиваються через системні недоліки в харчуванні. Так, повна відсутність свіжих овочів може призвести до цинги, а за багаторічного веганства без вживання добавок вітаміну В12 можлива нестача цього вітаміну й анемія як наслідок.

– Тож вживання мультивітамінів про всяк випадок, щоб не було весняного авітамінозу, не потрібне і навіть шкідливе, – запевняють медики.

Водночас, за їхніми словами, лікар може призначити курс певного вітаміну чи групи вітамінів за клінічними показами та результатами аналізів.

Джерело
МОЗ
Теги
Здорове харчування поради лікаря Профілактика хвороби
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