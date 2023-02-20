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Сбои в системе защиты: общие симптомы аутоиммунных заболеваний

20 февраля 2023, 10:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказали, что представляют собой аутоиммунные заболевания, почему они возникают и каковы их общие симптомы.

Аутоиммунные заболевания (АЗ) – это состояния, возникающие из-за иммунных реакций в ответ на антигены собственных тканей (аутоантигены).

Простыми словами при аутоиммунных состояниях естественная защитная система организма не может отличить собственные клетки от чужеродных. В результате организм ошибочно атакует нормальные клетки.

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Выделяют два типа развития аутоиммунных реакций.

При первом типе это происходит вследствие ответа иммунной системы на новые антигены. Они могут появиться при переохлаждении, ожогах, травмировании, из-за воздействия микробов и вирусов. Также реакцию могут спровоцировать химические вещества и медикаменты.

Реакции второго типа развиваются в результате повреждения иммунной системы. Чаще это происходит под влиянием факторов внешней среды или из-за генетической предрасположенности . Во время таких нарушений в организме появляются “запретные” клоны иммунных клеток, которые реагируют на “свои” антигены.

Виды аутоиммунных заболеваний 

Насчитывают более 100 различных АЗ. При этом могут страдать разные органы и системы. Множественный склероз, аутоиммунный гепатит, аутоиммунный тиреоидит, болезнь Крона, системная красная волчанка, ревматоидный артрит — примеры нескольких распространенных АЗ. Перечень угрожающих состояний и лечащих специалистов впечатляет.

Общие симптомы аутоиммунных заболеваний

Клинические проявления разных АЗ отличаются в соответствии с местом поражения. Однако все они имеют несколько общих симптомов:

  • усталость;
  • боли в суставах и отек;
  • проблемы с кожей;
  • боли в животе или проблемы с пищеварением;
  • повторяющаяся лихорадка.

Диагностика и лечение болезни должны быть комплексными с привлечением специалистов разных направлений. Полностью вылечиться от аутоиммунных заболеваний, как правило, невозможно. Однако можно достичь состояния стихания болезни – ремиссии.

Общие с АЗ черты могут иметь очень разные состояния – от онкологии до инфекций. Поэтому не стоит при усталости и лихорадке делать вывод, что здесь что-то аутоиммунное. Прежде всего доверяйте своему врачу, который поможет найти основную причину и назначить своевременное лечение.

Источник: Береги себя

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