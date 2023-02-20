Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, що являють собою аутоімунні захворювання, чому вони виникають і які їхні загальні симптоми.

Аутоімунні захворювання (АЗ) – це стани, що виникають внаслідок імунних реакцій у відповідь на антигени власних тканин (аутоантигени).

Простими словами при аутоімунних станах природна захисна система організму не може відрізнити власні клітини від чужорідних. В результаті організм помилково атакує нормальні клітини.

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Виділяють два типи розвитку аутоімунних реакцій.

При першому типі це відбувається внаслідок відповіді імунної системи на нові антигени. Вони можуть з’явитися при переохолодженні, опіках, травмуванні, через вплив мікробів і вірусів. Також реакцію можуть спровокувати хімічні речовини і медикаменти.

Реакції другого типу розвиваються в результаті пошкодження імунної системи. Найчастіше це відбувається під впливом факторів зовнішнього середовища або через генетичної схильності . Під час таких порушень в організмі з’являються “заборонені” клони імунних клітин, які реагують на “свої” антигени.

Види аутоімунних захворювань ⠀

Налічують понад 100 різних АЗ. При цьому можуть страждати різні органи і системи. Множинний склероз, аутоімунний гепатит, аутоімунний тиреоїдит, хвороба Крона, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит — приклади кількох поширених АЗ. Перелік загрозливих станів і лікуючих фахівців вражає.

Загальні симптоми аутоімунних захворювань

Клінічні прояви різних АЗ відрізняються відповідно до місяця ураження. Однак усі вони мають кілька спільних симптомів:

утома;

болі в суглобах і набряк;

проблеми зі шкірою;

болі в животі або проблеми з травленням;

повторювана лихоманка.

Діагностика і лікування хвороби повинні бути комплексними із залученням фахівців різних напрямків. Повністю вилікуватися від аутоімунних захворювань, як правило, неможливо. Однак можна досягти стану стихання хвороби – ремісії.

Спільні з АЗ риси можуть мати дуже різні стани – від онкології до інфекцій. Тому не варто при втоми і лихоманці робити висновок, що тут щось аутоімунне. Перш за все довіряйте своєму лікарю, який допоможе знайти основну причину і призначити своєчасне лікування.

Джерело: Бережи себе