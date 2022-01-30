Каждая одинадцатая женщина рискует столкнуться с пролапсом — ослаблением мышц и связок органов таза, которое приводит к опущению стенок влагалища и выпадению органов.

Мы поговорили с Натальей Лелюх, акушером-гинекологом высшей категории и сторонницей научного подхода в медицине о том, почему качать мышцы тазового дна нужно уже сегодня, как это сделать правильно и как не попасться на маркетинговую удочку.

Наталья, существует миф, что тренировка мышц тазового дна нужна женщинам преклонного возраста или тем, у которых было несколько родов. Это так?

Проблема не в мышцах тазового дна, проблема в пролапсе — ослаблении мышц тазового дна, недержании мочи и, как крайнем его проявлении, — опущении и выпадении тазовых органов.

Почему-то считается, что мышцы рук и ног нужно качать регулярно, не дожидаясь 50 лет, а мышцы тазового — в старшем возрасте.

Мышцы тазового дна — поперечно-полосатые, работой которых мы можем управлять. Как и любые такие мышцы, они требуют физической нагрузки: секс (адекватное возбуждение, оргастическая разрядка), работа, движение.

Но мы идем в спортзал, чтобы тренер рассказал, как лучше работать с тренажерами. С мышцами тазового дна мы почему-то ограничиваемся чтением об упражнениях Кегеля и не обращаемся к специалисту за советом.

Проблема пролапса не помолодела, просто о ней стали больше говорить. Но даже сейчас на приеме, если я спрашиваю, женщины не признаются, что их это беспокоит. Когда уже во время осмотра вижу проблему, тогда пациентка признается, что испытывает неудобства. Женщины считают это настолько интимным вопросом, что не всегда готовы говорить об этом даже врачу.

Чаще пролапс связан с травматичными родами. Тут не обязательно виноваты врачи, просто есть ситуации в родах, которые травмируют промежность.

У меня есть пациентки, которые не ходят в кино, особенно на комедии, потому что, когда начинают смеяться, течет моча. Они, конечно, используют прокладки, но моча быстро разлагается на воздухе и дает неприятный запах.

Обычные средства для месячных не подходят, нужны урологические прокладки или одноразовые трусики с системой устранения запаха мочи, в которых можно ходить весь день. Это не лечит, а просто дает возможность социализироваться.

Причиной пролапса может быть еще одна проблема женщин большого города- гиподинамия. Классно, что нам не нужно вставать в 5 утра и жать пшеницу, но мы стали меньше двигаться. Женщины, которые меньше двигаются, а еще и склонные к варикозному расширению вен, будут иметь больше проблем с недержанием мочи и опущением тазовых органов.

По каким еще признакам женщина может заподозрить у себя пролапс?

Кроме недержания мочи у женщин может развиться проблема з дефекацией. Может быть даже недержание кала, но это совсем сложные случаи.

Обычно, если у нас накапливаются газы, мы можем их сдерживать, добежать до туалета и сделать то, что нам нужно. Внешний сфинктер на промежности — тоже часть тазового дна. Если со сфинктером проблемы, может быть недержание газов.

Некоторые женщины вообще боятся есть, лишь бы не было этого дискомфорта. Сильно худеют. Или едят только вечером, чтобы дома сразу бежать в туалет. На работе боятся, что от них будет неприятно пахнуть или будут выходить характерные звуки. Перестают общаться с людьми.

Могут быть изменения во время секса. Воздух попадает во влагалище, и во время секса выходят звуки, похожие на выход газов. Чаще это происходит во время оргазма, когда интенсивно сокращаются мышцы тазового дна. Женщина сильно комплексует и может избегать секса. Особенно, если отношения в паре неопределенные, и она стесняется говорить об этом с партнером. Это редко влияет непосредственно на оргазм, но восприятие секса страдает.

В нашем обществе царит воспитанное или навязанное невежество. Например, почему-то социумом, СМИ, лидерами мнений навязывается мысль, что влагалище должно быть дизайнерским, красивым.

Это вызывает у женщин серьезную проблему — дисморфофобию. Они начинают считать, что все проблемы в их жизни из-за того, что маленькие половые губы выходят за границы больших. Женщины начинают ненавидеть свое тело и, если есть деньги, пытаются это исправить. Процедура эта недешевая. Но мы прекрасно понимаем, что с исправлением половых губ дети не станут послушными, а отношения с мужем не улучшатся.

Правда ли, что тренировка мышц тазового дна может уменьшить боль во время менструации?

Никто не доказал это на базе научного эксперимента. Но если есть болезненные месячные и нет органической причины боли, физическая активность помогает — можно двигаться и даже приседать. Это улучшает кровообращение в органах таза и может уменьшить боль.

Также есть работы, которые доказывают, что правильные и регулярные (что важно) тренировки мышц тазового дна помогают родить и не порваться, сохранить промежность.

Часто женщинам советуют операцию, чтобы скорректировать пролапс. Когда она действительно нужна?

При определенных стадиях пролапса, когда это инвалидизирует и ломает жизнь, нужна операция. Если, конечно, женщина готова.

Есть много техник операции: может использоваться имплант или специальная лента, которая подтягивает матку. Сами мышцы никто особенно не реконструирует. Мы только убираем растянутые ткани.

Но нужно помнить, что есть три проблемы, которые могут свести на нет наши усилия. Первая — сила притяжения. Хороший сначала результат, через год-два может стать снова плохим. Вторая — индивидуальные особенности женщины. Часто пролапс возникает у женщин с генетическими особенностями соединительной ткани. Поэтому после операции проблема может возникнуть снова. Третья — репродуктивные планы. Беременность за счет давления на промежность будет ухудшать результаты операции. Нежелательно, чтобы после таких серьезных операций женщина рожала природным путем.

После 45 лет, когда репродуктивных планов нет, можно удалить орган, который опускается и выпадает. Но не каждая согласится на удаление матки, даже если не планирует рожать.

У каждой женщины свой путь решения проблемы. Универсального лечения нет.

Большая ответственность лежит и на самих женщинах. Какое-то время после операции есть ограничения по сексу, физнагрузкам, питанию. Если не выполнять рекомендации врача, может быть плохой результат даже при хорошо сделанной операции.

Первое, что приходит на ум, когда говорят о тренировках мышц тазового дна, — упражнения Кегеля. Но они тоже могут навредить. Как правильно их делать? Будем откровенны, не все доходят до врача за советом…

Во-первых, не все доходят до врача, во-вторых — не все врачи знают, что посоветовать. Врачей этому не учат, и они сами ищут информацию или советуют тренера по вумбилдингу (фитнесу интимних мышц). Тут тоже нужно быть осторожным. С одной стороны, вумбилдинг — это хорошо.

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Тренер говорит, рассмотрите, где у вас клитор. Вы же на свой нос смотрите в зеркало, отчего бы не посмотреть туда. Женщина начинает себя изучать. Но “гурыни” (жен. от “гуру” — Ред.) вумбилдинга не совсем понимают в пролапсе. Женщинам с проблемами мышц тазового дна категорически нельзя делать упражнения на выталкивание. Даже упражнения Кегеля нужно выполнять осторожно: мягко напрягая мышцы и расслабляя, не бросая.

Самое простое упражнение Кегеля: во время мочеиспускания остановить струю. Остановила — запомни мышцы, которыми ты это сделала. Потом без мочеиспускания напряги этим мышцы на раз-два, подержи секунду и на раз-два расслабь. Медленно и мягко. Резкий выброс мышцами — не очень хорошо. Особенно, когда используешь тренажер.

Кстати, как подобрать тренажер для себя и нужно ли это делать вообще?

Помните, что есть маркетинг, людям нужно что-то продавать. Вы можете приседать, чтобы накачать ягодицы, а можете это делать в дорогом костюме. Если просто надеть костюм и не приседать, красивых ягодиц у вас не будет.

К сожалению, девчонки ведутся на маркетинг. Потому что страдает образование и отсутствуют знания женщин о своем теле. Этих знаний не дают в школе и семье, поэтому и процветают “гурыни” интимных тренировок.

Даже ваш пальчик или два вы можете ввести во влагалище и понять, ощущаете, как сжимаются мышцы, или нет. Не нужны ни нефритовые яйца, ни специальные стулья.

Единственная вещь, которая еще может помочь, это электромиостимуляция с помощью приборов, которые вибрируют и улучшают кровоснабжение. Но это отдельная история. Обучение проходит под наблюдением врача.

Если у женщины есть эндометриоз, миома или другие заболевания, это противопоказание для тренировок?

Абсолютно нет.

Дайте, пожалуйста, три рекомендации для женщин, которые хотят начать тренировки.

Первое — пойдите к гинекологу, чтобы он оценил, есть ли у вас реальная проблема. Второе — поймите, что тренировки должны быть ежедневными. Третье — не ждите чуда. Это такие же тренировки, как рук и ног, для того, чтобы быть в форме. И тогда вы будете здоровым человеком в целом, а не только в руках, ногах или попе.