Кто хоть раз страдал оте мигрени, тот знает, насколько изнурительной может быть боль, когда человек может лишь лежать в темноте и тишине. Мигрень способствует изоляции, но если вы страдаете, вы не одиноки.

Итак, если вы страдаете от мигрени, то последние исследования предлагают варианты ее лечения.

Новые идеи лечения, которые вы, возможно, не пробовали:

Сейчас смотрят

1. Ботулинический токсин или ботокс. Средство предназначено не только для избавления от морщин. Его также можно использовать для снижения активности и напряжения мышц лица, головы и шеи, что приводит к мигреням и головным болям.

Этот вариант лечения особенно полезен при хронических мигренях (головная боль более 15 дней в месяц), с которыми трудно справиться только с помощью лекарств.

Но не доказано, что он действует на более обычные эпизодические мигрени.

Результаты сохраняются от трех до шести месяцев, но также могут помочь страдающим от мигрени разорвать цикл, чтобы со временем вы испытывали меньше эпизодов.

2. Специальные носимые устройства. Существуют устройства от мигрени, которые носят на разных участках тела. Они работают, доставляя электрические импульсы к нервам, которые могут вызвать мигрень.

3. LED: светотерапия. Есть некоторые доказательства того, что маски для светотерапии могут уменьшить боль и частоту мигрени.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, люди, которые пробовали терапию светодиодным светом, сообщили об многообещающих результатах.

4. Пирсинг или иглоукалывание. Имеются обнадеживающие данные, свидетельствующие об уменьшении мигрени в течение нескольких месяцев после прокалывания средней части уха.

В качестве альтернативы можно попробовать иглоукалывание.

5. Очки с фильтром синего света. Если вы много проводите у экранов, очки с фильтром синего света могут помочь уменьшить световую стимуляцию, а также могут помочь с вашим циркадным ритмом и помочь со сном.

Привычки образа жизни с доказанной пользой:

6. Диета. Доказано, что сбалансированное питание и поддержание стабильного уровня сахара в крови, способствует лечению от мигрени.

Многие страдальцы увидели улучшение, когда повальным увлечением стала кето диета. Она слишком строгая, но более низкое содержание углеводов в ней предотвращает скачки уровня глюкозы в крови, которые могут вызывать мигрень.

Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки и продуктов с высокой степенью переработки на более здоровые углеводы, такие как хлеб из непросеянной муки и сладкий картофель, отлично подходят при мигренях.

Кофеин и алкоголь могут стать триггером.

7. Добавки. В условиях напряженной жизни, роста цен на продукты и постепенного снижения уровня витаминов в нашей пище они могут стать хорошей идеей дополнить свой рацион. однако нужно проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию, если вы беременны или у вас есть проблемы со здоровьем.

Имеются убедительные доказательства эффективности рибофлавина (B2), кофермента Q10 и магния при мигрени.

Магний необходимо сочетать с другими витаминами и минералами группы B (B3, B6 и цинком), известными как кофакторы, чтобы он попал в кровоток.

Другие добавки, которые иногда рекомендуются при мигрени, включают мелатонин, витамины B6, B9 и B12, витамин E и витамин C, но по ним необходимы дополнительные исследования.

8. Сон. Мигрень — это расстройство головного мозга, и людям с мозговыми расстройствами необходимо много спать. Пока вы спите, ваша глимфатическая система активна и фильтрует токсины из мозга.

Вы должны стремиться спать восемь часов в сутки. Если вы далеки от этого, вам нужно постепенно увеличивать время, проведенное во сне.

Если у вас проблемы с засыпанием, ознакомьтесь с информацией о гигиене сна, чтобы вам было легче заснуть.

9. Физическая активность. Регулярные упражнения умеренной интенсивности, такие как быстрая ходьба, хороши для страдающих мигренью.

Если вы хотите выполнять более напряженные упражнения, это нужно начинать делать постепенно.

10. Проводите время на природе. Это отлично подходит для физических упражнений и психического здоровья.

Исследования триггерных факторов и факторов защиты от мигрени показали, что прогулки на свежем воздухе, помогают уменьшить приступы мигрени.

В теплое время года можно даже обедать или отдыхать на улице.

11. Поддержка психического здоровья и релаксация. Стресс может спровоцировать мигрень, но, к сожалению, это часть жизни, от которой нельзя избавиться. Поэтому нужно свести к минимуму влияние стресса на нас.

Не существует идеального средства от стресса, но вам нужны некоторые стратегии, чтобы справиться со стрессом.

12. Стимуляторы. Недавние исследования показывают, что лекарства стимулирующего типа (амфетамины), которые иногда используются для лечения СДВГ, также могут быть полезны при мигрени.

Стимуляторы также могут быть полезны, если вы страдаете депрессией или хронической усталостью, а также мигренью.

13. Обезболивающие. Страдающие мигренью могут принимать много безрецептурных или отпускаемых по рецепту лекарств.

Долгосрочное использование этих лекарств может вызвать нежелательные побочные эффекты, включая зависимость, и они могут даже повторно вызвать мигрень или головные боли.

По этим причинам не рекомендуется использовать эти виды лекарств на постоянной основе.

Большую пользу принесет сочетание изменений образа жизни и дополнительных методов лечения и поможет вам уменьшить количество мигреней до такой степени, что вы будете меньше полагаться на обезболивающие.