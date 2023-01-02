Хто хоч раз страждав від мігрені, той знає, наскільки виснажливим може бути біль, коли людина може лише лежати в темряві та тиші.

Отже, якщо ви страждаєте від мігрені, останні дослідження пропонують варіанти її лікування.

Нові ідеї лікування, які ви, можливо, не пробували:

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1. Ботулінічний токсин чи ботокс. Засіб призначений не тільки для позбавлення від зморшок. Його також можна використовувати для зниження активності та напруги м’язів обличчя, голови та шиї, що призводить до мігрені та головного болю.

Цей варіант лікування особливо корисний при хронічних мігренях (головний біль понад 15 днів на місяць), з якими важко впоратися лише за допомогою ліків.

Але не доведено, що він діє більш звичайні епізодичні мігрені.

Результати зберігаються від трьох до шести місяців, але також можуть допомогти тим, хто страждає від мігрені, розірвати цикл, щоб з часом ви відчували менше епізодів.

2. Спеціальні пристрої, що носяться. Існують пристрої від мігрені, які носять на різних ділянках тіла. Вони працюють, доставляючи електричні імпульси до нервів, які можуть спричинити мігрень.

3. LED: світлотерапія. Є деякі докази, що маски для світлотерапії можуть зменшити біль і частоту мігрені.

Хоча необхідні подальші дослідження, люди, які пробували терапію світлодіодним світлом, повідомили про перспективні результати.

4. Пірсинг або акупунктура. Є обнадійливі дані, що свідчать про зменшення мігрені протягом кількох місяців після проколювання середньої частини вуха.

В якості альтернативи можна спробувати акупунктуру.

5. Окуляри із фільтром синього світла. Якщо ви багато проводите біля екранів, окуляри з фільтром синього світла можуть допомогти зменшити світлову стимуляцію, а також можуть допомогти з циркадним ритмом і допомогти зі сном.

Звички способу життя з доведеною користю:

6. Дієта. Доведено, що збалансоване харчування та підтримання стабільного рівня цукру в крові сприяє лікуванню від мігрені.

Багато страждальців побачили поліпшення, коли загальним захопленням стала кето дієта. Вона занадто строга, але зменшений вміст вуглеводів у ній запобігає стрибкам рівня глюкози в крові, які можуть викликати мігрень.

Дотримання дієти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом клітковини та заміна продуктів з високим ступенем переробки на більш здорові вуглеводи, такі як хліб з непросіянного борошна та солодка картопля, добре підходять при мігрені.

Кофеїн та алкоголь можуть стати тригером.

7. Добавки. В умовах напруженого життя, зростання цін на продукти та поступового зниження рівня вітамінів у нашій їжі вони можуть стати гарною ідеєю доповнити свій раціон. Однак, потрібно проконсультуватися з лікарем або спеціалістом з харчування, якщо ви вагітні або у вас є проблеми зі здоров’ям.

Є переконливі докази ефективності рибофлавіну (B2), коферменту Q10 та магнію при мігрені.

Магній необхідно поєднувати з іншими вітамінами та мінералами групи B (B3, B6 та цинком), відомими як кофактори, щоб він потрапив у кровотік.

Інші добавки, які іноді рекомендуються при мігрені, включають мелатонін, вітаміни B6, B9 та B12, вітамін E та вітамін C, але за ними необхідні додаткові дослідження.

8. Сон. Мігрень – це розлад головного мозку, і людям із мозковими розладами необхідно багато спати. Поки ви спите, ваша глімфатична система активна та фільтрує токсини з мозку.

Ви повинні прагнути спати вісім годин на добу. Якщо ви далекі від цього, вам потрібно поступово збільшувати час, проведений уві сні.

Якщо у вас проблеми із засинанням, ознайомтеся з інформацією про гігієну сну, щоб вам було легше заснути.

9. Фізична активність. Регулярні вправи помірної інтенсивності, такі як швидка ходьба, хороші для тих, хто страждає на мігрень.

Якщо ви хочете виконувати більш напружені вправи, потрібно починати робити поступово.

10. Проводьте час на природі. Це підходить для фізичних вправ та психічного здоров’я.

Дослідження тригерних факторів та факторів захисту від мігрені показали, що прогулянки на свіжому повітрі допомагають зменшити напади мігрені.

У теплу пору року можна навіть обідати чи відпочивати на вулиці.

11. Підтримка психічного здоров’я та релаксація. Стрес може спровокувати мігрень, але, на жаль, це частина життя, якого не можна позбутися. Тому слід звести до мінімуму вплив стресу на нас.

Немає ідеального засобу від стресу, але вам потрібні деякі стратегії, щоб впоратися зі стресом.

12. Стимулятори. Нещодавні дослідження показують, що ліки стимулюючого типу (амфетаміни), які іноді використовуються для лікування СДВГ, також можуть бути корисними при мігрені.

Стимулятори також можуть бути корисні, якщо ви страждаєте на депресію або хронічну втому, а також мігрень.

13. Знеболюючі. Ті, хто страждають на мігрень, можуть приймати багато безрецептурних або відпускаються за рецептом ліків.

Довгострокове використання використання цих ліків може викликати небажані побічні ефекти, включаючи залежність, і вони можуть навіть повторно викликати мігрень або головний біль.

З цих причин не рекомендується використовувати ці види ліків на постійній основі.

Велику користь принесе поєднання змін способу життя та додаткових методів лікування і допоможе вам зменшити кількість мігренів до такої міри, що ви менше покладатиметеся на знеболювальні.