В Украине продолжается общенациональная кампания по “догоняющей вакцинации” против кори для детей, которые в результате изменения места жительства, временного выезда за границу или других обстоятельств пропустили плановые прививки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В общей сложности более 260 тыс. украинских детей в возрасте от двух до 16 лет нуждаются в прививке против кори. Один ребенок, заболевший корью, может инфицировать 7-9 детей, не имеющих иммунитета, — говорится в сообщении.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, для внутренне перемещенных лиц, которые не имели возможности вовремя вакцинировать ребенка и пропустили прививку, в регионах дополнительно сформированы 312 мобильных вакцинальных бригад.

— Сейчас родителям стоит позаботиться об иммунитете детей и догнать прививки любым способом, — отметил Кузин.

Прививки против кори проводят во всех областях страны. Вакцинировать ребенка и проверить статус вакцины можно у семейного врача.

Информацию о работе мобильных бригад по вакцинации в конкретном населенном пункте можно узнать в центрах контроля и профилактики болезней и департаментах здравоохранения в областях.

Вакцина КПК – это сложная вакцина, которая защищает сразу от трех инфекций – кори, паротита и краснухи. Вакцинация двумя дозами сформирует полноценный иммунитет против всех трех типов инфекционных заболеваний.

В Минздраве напомнили, что дети младше 6 лет должны получить одну дозу вакцины. После 6 лет – вторую. Если у шестилетнего ребенка нет прививки, проводится две вакцинации с интервалом в месяц.