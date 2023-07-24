В Україні триває загальнонаціональна кампанія з “наздоганяльної вакцинації” проти кору для дітей, які внаслідок зміни місця проживання, тимчасового виїзду за кордон або інших обставин пропустили планові щеплення.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Загалом понад 260 тис. українських дітей віком від двох до 16 років потребують щеплення проти кору. Одна дитина, яка захворіла на кір, може інфікувати 7-9 дітей, які не мають імунітету, – ідеться в повідомленні.

За словами головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, для внутрішньо переміщених осіб, які не мали змоги вчасно вакцинувати дитину та пропустили щеплення, у регіонах додатково сформовано 312 мобільних вакцинальних бригад.

– Наразі батькам варто подбати про імунітет дітей і наздогнати щеплення в будь-який спосіб, – зазначив Кузін.

Щеплення проти кору проводять у всіх областях країни. Вакцинувати дитину та перевірити статус вакцини можна в сімейного лікаря.

Інформацію про роботу мобільних бригад із вакцинації в конкретному населеному пункті можна дізнатися в центрах контролю та профілактики хвороб і департаментах охорони здоров’я в областях.

Вакцина КПК – це складна вакцина, яка захищає одразу від трьох інфекцій – кору, паротиту та краснухи. Вакцинація двома дозами сформує повноцінний імунітет проти всіх трьох типів інфекційних захворювань.

У МОЗ нагадали, що діти віком до 6 років мають отримати одну дозу вакцини. Після 6 років – другу. Якщо у шестирічної дитини немає щеплення, проводять дві вакцинації з інтервалом у місяць.