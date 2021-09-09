Средние образовательные школы перейдут на дистанционный формат обучения, если на момент вхождения Украины в красную зону эпидемической опасности вакцинация всего персонала учебного заведения не достигнет 80%. Важно! Речь идет об иммунизации двумя дозами Covid-вакцины. Об этом главный государственный врач Украины Игорь Кузин рассказал в интервью эксперту ЮНИСЕФ в Украине Екатерине Булавиной.

При этом чиновник Минздрава отметил, что школы, благополучно достигшие отметки в 80% будут работать в режиме физического посещения даже в красной зоне.

В желтой и оранжевой зонах требуемый для школ показатель в 80% будет формироваться с учетом получения сотрудниками и одной дозы тоже.

Из беседы стало также известно, что ученикам школ, в случае появления у них настораживающих симптомов, делать экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест не обязательно. Но в любом случае следует обратиться к своему лечащему врачу.

Что же касается, других учреждений, например, сферы питания, спорта или бытового обслуживания, то в красной зоне останутся открытыми только те, обслуживающий персонал которых вакцинирован двумя дозами на 100%. При этом будет актуальным требование проверять на входе у посетителей QR-код внутреннего Covid-сертификата.