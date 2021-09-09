Середні загальноосвітні школи перейдуть на дистанційний формат навчання, якщо на момент входження України в червону зону епідемічної небезпеки вакцинація всього персоналу навчального закладу не досягне 80%. Важливо! Йдеться про імунізацію двома дозами Covid-вакцини. Про це головний державний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв’ю експерту ЮНІСЕФ в Україні Катерині Булавіній.

При цьому чиновник МОЗ зазначив, що школи, які благополучно досягли позначки в 80% будуть працювати в режимі фізичного відвідування навіть в червоній зоні.

У жовтій і помаранчевій зонах необхідний для шкіл показник в 80% буде формуватися з урахуванням отримання співробітниками і однієї дози теж.

З бесіди стало також відомо, що учням шкіл, в разі появи у них симптомів, що насторожують, робити експрес-тест на антиген або ПЛР-тест не обов’язково. Але в будь-якому випадку слід звернутися до свого лікаря.

Що ж стосується, інших установ, наприклад, сфери харчування, спорту або побутового обслуговування, то в червоній зоні залишаться відкритими тільки ті, обслуговуючий персонал яких вакцинований двома дозами на 100%. При цьому буде актуальною вимога перевіряти на вході у відвідувачів QR-код внутрішнього Сovid-сертифіката