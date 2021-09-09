Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена хворими з коронавірусом. Там зайняті 200 місць, реанімація закладу заповнена на 100%.

Про це повідомив директор лікарні Павло Нартов. За його словами, у медзакладі є 330 місць.

– Нині з підозрою та підтвердженим діагнозом коронавірусна хвороба у нас перебувають 200 хворих. За останні кілька тижнів кількість хворих збільшується. 8 вересня госпіталізували 26 хворих, 7 вересня — 13 людей, а 4 вересня — до 30, – зазначив він.

Нартов стверджує, що у закладі перебувають хворі з тяжким перебігом хвороби. Загалом реанімація розрахована на 12 ліжок, вона заповнена на 100%. Пацієнти під’єднані до апаратів штучного дихання.

Він наголосив, що лікарня повністю забезпечена кадрами, ліками та обладнанням.

– Кадри у нас залишилися, що й раніше. Коли ситуація була стабільною, наші співробітники йшли у відпустки, були на простої, жодного не звільняли, – додав директор медзакладу.

Нещодавно заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк повідомив, що Харківська область може перейти до жовтої зони епідемічної небезпеки.

За даними Харківського центру контролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень кількість хворих зросла на 40,3% у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Станом на 9 вересня в Україні зафіксували 3 663 нових випадки коронавірусу за добу. У Харківській області цю хворобу підтвердили у 302 людей.

Також найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (379), Львівській (318), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Джерело: Українське радіо