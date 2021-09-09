Харьковская областная инфекционная больница переполнена больными с коронавирусом. Там заняты 200 мест, реанимация заведения заполнена на 100%.

Об этом сообщил директор больницы Павел Нартов. По его словам, в медучреждении есть 330 мест.

— Сейчас с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусная болезнь у нас находятся 200 больных. За последние несколько недель количество больных увеличивается. 8 сентября госпитализировали 26 больных, 7 сентября — 13 человек, а 4 сентября — до 30, — отметил он.

Нартов утверждает, что в заведении находятся больные с тяжелым течением болезни. В целом реанимация рассчитана на 12 коек, она заполнена на 100%. Пациенты подключены к аппаратам искусственного дыхания.

Он подчеркнул, что больница полностью обеспечена кадрами, лекарствами и оборудованием.

— Кадры у нас остались, что и раньше. Когда ситуация была стабильной, наши сотрудники уходили в отпуска, были на простои, ни одного не увольняли, — добавил директор медучреждения.

Недавно заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк сообщил, что Харьковская область может перейти в желтую зону эпидемической опасности.

По данным Харьковского центра контроля и профилактики болезней, за прошедшую неделю количество больных выросло на 40,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

По состоянию на 9 сентября в Украине зафиксировали 3 663 новых случая коронавируса за сутки. В Харьковской области эту болезнь подтвердили в 302 человек.

Также наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (379), Львовской (318), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Источник: Украинское радио