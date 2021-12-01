У некоторых полностью вакцинированных людей иногда не получается подтянуть в приложение Дія внутренний и международный Covid-сертификат. Предлагаем алгоритм действий, которые помогут решить эту проблему.

Итак, если в ответ на запрос на создание Covid-сертификата вы получили ответ Нет данных о вас, следует повторить запрос через портал Дія. Если снова получен тот же ответ, в этом случае следует обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал вам прививки. Попросите проверить персональные данные:

ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах

РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, который ранее назывался индивидуальный налоговый номер — ИНН)

УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека

дату рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении

актуальный номер телефона, на котором возможно принимать и отсылать смс

Если у вас есть ребенок в возрасте до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНОКПП и УНЗР.

Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.

Если вы получили статус Ошибка при генерации сертификата, опять-таки, нужно обратиться к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививки, с запросом проверить ваши персональные данные, которые описаны выше.

Если вы получили статус Сертификат о вакцинации недоступен, нужно обратиться в тот пункт вакцинации, где вы получали прививки, чтобы ваши данные внесли. После этого следует обновить мобильное приложение Дія и снова отправить запрос на генерацию Covid-сертификата.

Если вы получили статус Сертификат о вакцинации недоступен с текстом о том, что вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививки, то в данном случае подтянуть документ действительно не представляется возможным. Однако специалисты Минздрава пытаются решить и этот вопрос.

Если вы получили статус Номер партии вакцины ложный, нужно обратиться к врачу, который провел прививки и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки.

Если вы получили статус К сожалению, произошла ошибка, обращайтесь к технической поддержке портала и приложения Дія.