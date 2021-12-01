У деяких повністю вакцинованих людей іноді не виходить підтягнути в додаток Дія внутрішній і міжнародний Covid-сертифікат. Пропонуємо алгоритм дій, який допоможе вирішити цю проблему.

Отже, якщо у відповідь на запит на створення Covid-сертифіката ви отримали Немає даних про вас, слід повторити запит через портал Дія. Якщо знову отримано ту ж саму відповідь, слід звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення. Попросіть перевірити персональні дані:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер – ІПН)

УНЗР – це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України в єдиний демографічний реєстр і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини

дату народження, як у паспорті/свідоцтві про народження

актуальний номер телефону, на якому можливо приймати і відсилати смс

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що в її картку пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП і УНЗР.

Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу з профілем іншої людини.

Якщо ви отримали статус Помилка при генерації сертифіката, знову-таки, потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

Якщо ви отримали статус Сертифікат про вакцинацію недоступний, потрібно звернутися в той пункт вакцинації, де ви отримували щеплення, щоб ваші дані внесли. Після цього слід оновити мобільний додаток Дія і знову відправити запит на генерацію Covid-сертифіката.

Якщо ви отримали статус Сертифікат про вакцинацію недоступний з текстом про те, що ви щеплювалися не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення, то в такому випадку підтягнути документ дійсно неможливо. Однак фахівці МОЗ намагаються вирішити і це питання.

Якщо ви отримали статус Номер партії вакцини помилковий, потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію в електронну систему охорони здоров’я, із запитом помітити внесені дані як помилкові й додати коректні дані повторно, без помилки.

Якщо ви отримали статус На жаль, сталася помилка, звертайтеся до технічної підтримки порталу та програми Дія.