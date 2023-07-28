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Вплоть до летального исхода: чем опасен борщевик и что делать, если растение все же обожгло

28 июля 2023, 13:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
борщовник
Источник: Pixabay

Врач Ольга Богомолец на своей странице в Facebook рассказала, чем опасен борщевик и что делать, если растение все же обожгло.

— Борщевик выделяет фитосоединения, которые под действием ультрафиолета делают кожу беззащитной, — пишет медик.

По ее словам, достаточно прикоснуться к борщевику и несколько минут подержать пораженную часть тела на солнце, и ожоги I, II, III степеней гарантированы. Если поражена большая площадь тела, ожог может привести и к летальным исходам.

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Июль и август – самые опасные месяцы, потому что именно в это время борщевик цветет. Поэтому будьте внимательны и осторожны, призывает Ольга Богомолец.

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Что делать, если вы получили ожог борщевиком:

  • не расчесывать;
  • не сдирать пузырьки;
  • промыть проточной водой в течение нескольких минут;
  • пораженные участки обработать пантенолом;
  • избегать солнца;
  • обратиться к врачу.

Ольга Богомолец рекомендует запомнить и сохранить эти простые советы, которые помогут уберечь здоровье, а может, даже и жизнь.

Источник: Ольга Богомолец

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