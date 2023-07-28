Врач Ольга Богомолец на своей странице в Facebook рассказала, чем опасен борщевик и что делать, если растение все же обожгло.
— Борщевик выделяет фитосоединения, которые под действием ультрафиолета делают кожу беззащитной, — пишет медик.
По ее словам, достаточно прикоснуться к борщевику и несколько минут подержать пораженную часть тела на солнце, и ожоги I, II, III степеней гарантированы. Если поражена большая площадь тела, ожог может привести и к летальным исходам.
Июль и август – самые опасные месяцы, потому что именно в это время борщевик цветет. Поэтому будьте внимательны и осторожны, призывает Ольга Богомолец.
Что делать, если вы получили ожог борщевиком:
- не расчесывать;
- не сдирать пузырьки;
- промыть проточной водой в течение нескольких минут;
- пораженные участки обработать пантенолом;
- избегать солнца;
- обратиться к врачу.
Ольга Богомолец рекомендует запомнить и сохранить эти простые советы, которые помогут уберечь здоровье, а может, даже и жизнь.
Источник: Ольга Богомолец