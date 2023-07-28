Лікарка Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook розповіла, чим небезпечний борщівник і що робити, якщо рослина все ж таки обпекла.
– Борщівник виділяє фітосполуки, які під дією ультрафіолету роблять шкіру беззахисною, – пише медик.
За її словами, достатньо доторкнутися до борщівника і кілька хвилин потримати уражену частину тіла на сонці, й опіки I, II, III ступенів гарантовані. Якщо уражено велику площу тіла, опік може призвести і до летальних наслідків.
Липень і серпень – найнебезпечніші місяці, бо саме в цей час борщівник цвіте. Тож будьте уважні та обережні, закликає Ольга Богомолець.
Що робити, якщо ви отримали опік борщівником:
- не розчісувати;
- не здирати пухирці;
- промити проточною водою протягом кількох хвилин;
- уражені ділянки обробити пантенолом;
- уникати сонця;
- звернутися до лікаря.
Ольга Богомолець рекомендує запам’ятати і зберегти ці прості поради, які допоможуть уберегти здоров’я, а може, навіть і життя.
Джерело: Ольга Богомолець