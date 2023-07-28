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Аж до летального результату: чим небезпечний борщівник і що робити, якщо рослина обпекла

28 Липня 2023, 13:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
борщовник
Джерело: Pixabay

Лікарка Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook розповіла, чим небезпечний борщівник і що робити, якщо рослина все ж таки обпекла.

– Борщівник виділяє фітосполуки, які під дією ультрафіолету роблять шкіру беззахисною, – пише медик.

За її словами, достатньо доторкнутися до борщівника і кілька хвилин потримати уражену частину тіла на сонці, й опіки I, II, III ступенів гарантовані. Якщо уражено велику площу тіла, опік може призвести і до летальних наслідків.

опіки

Липень і серпень – найнебезпечніші місяці, бо саме в цей час борщівник цвіте. Тож будьте уважні та обережні, закликає Ольга Богомолець.

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Що робити, якщо ви отримали опік борщівником:

  • не розчісувати;
  • не здирати пухирці;
  • промити проточною водою протягом кількох хвилин;
  • уражені ділянки обробити пантенолом;
  • уникати сонця;
  • звернутися до лікаря.

Ольга Богомолець рекомендує запам’ятати і зберегти ці прості поради, які допоможуть уберегти здоров’я, а може, навіть і життя.

Джерело: Ольга Богомолець

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