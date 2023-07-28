Лікарка Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook розповіла, чим небезпечний борщівник і що робити, якщо рослина все ж таки обпекла.

– Борщівник виділяє фітосполуки, які під дією ультрафіолету роблять шкіру беззахисною, – пише медик.

За її словами, достатньо доторкнутися до борщівника і кілька хвилин потримати уражену частину тіла на сонці, й опіки I, II, III ступенів гарантовані. Якщо уражено велику площу тіла, опік може призвести і до летальних наслідків.

Липень і серпень – найнебезпечніші місяці, бо саме в цей час борщівник цвіте. Тож будьте уважні та обережні, закликає Ольга Богомолець.

Що робити, якщо ви отримали опік борщівником:

не розчісувати;

не здирати пухирці;

промити проточною водою протягом кількох хвилин;

уражені ділянки обробити пантенолом;

уникати сонця;

звернутися до лікаря.

Ольга Богомолець рекомендує запам’ятати і зберегти ці прості поради, які допоможуть уберегти здоров’я, а може, навіть і життя.

Джерело: Ольга Богомолець