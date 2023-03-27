Перекис водню незамінна річ у квартирі кожного.

Цей хімічний розчин допомагає виводити складні плями з одягу, ефективний у боротьбі з цвіллю та грибком, використовується як антисептик для очищення поранень та ран, а також застосовується для лікування деяких захворювань.

Доволі часто можна натрапити на інформацію про чудодійні властивості перекису при внутрішньому вживанні. Деякі “експерти” вважають, що перекис водню здатен знищити шкідливі бактерії та очистити організм, якщо його регулярно вживати.

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Факти ICTV дізнавалися, чи можна вживати перекис водню, як він впливає на організм та що робити, якщо наковтався хімічного розчину.

Чи можна пити перекис водню?

– Перекис водню негативно впливає на здоровʼя при нераціональному використанні, здатний зашкодити організму. Він не є препаратом для внутрішнього вживання та споживання, – зазначають в МОЗ України.

Найчастіше люди вживають перекис, бо вірять, що він здатен підтримувати імунітет, має профілактичні властивості та лікує різні хвороби (онкологія, атеросклероз, грип, ГРВІ тощо).

– Для досягнення такого результату деякі “експерти” закликають додавати перекис у воду чи вживати як напій. Ми категорично не рекомендуємо це робити, – додають в МОЗ.

У Міністерстві охорони здоровʼя України також зазначили, що доказова медицина визнає лікування перекисом водню тільки для зовнішнього застосування. Найчастіше перекис водню використовують для обробки невеликих зовнішніх пошкоджень: порізи, поранення тощо.

А от внутрішнє застосування перекису є вкрай небезпечним.

Що відбувається з організмом під час вживання перекису?

Розкладаючись в організмі, пероксид водню виділяє вільний кисень – О2, який, на думку прихильників нетрадиційного лікування, одразу поглинається клітинами. Насправді він є потужним радикалом, який сильно пошкоджує структуру клітини, що призводить до її руйнування.

Тобто під час вживання розчину, ви самостійно руйнуєте свої клітини! Крім того, прихильники такого способу лікування зазначають, що перекис здатен знищувати бактерії та мікроби.

Так, перекис водню дійсно руйнує клітини шкідливих бактерій. Однак він не може відрізнити патогенні бактерії від тих, що є частиною нормальної мікрофлори організму. Тому його регулярне внутрішнє вживання може викликати дисбактеріоз та інші розлади органів травлення.

– Крім того, внутрішнє споживання перекису неодмінно призведе до хімічного опіку ротової порожнини, стравоходу та шлунку, – кажуть в МОЗ.

Також варто згадати популярний міф – перепис водню здатен вилікувати рак та серцево-судинні захворювання. Насправді жодні наукові дослідження не підтвердили позитивний ефект перекису водню на злоякісне новоутворення.

Таке псевдо лікування дає лише марну надію та забирає в людини дорогоцінний час на справжнє та доказове лікування.

– Споживання перекису жодним чином не може позитивно вплинути на онкологію, оскільки навіть фізично перекис не потрапляє до злоякісного новоутворення, – додають в МОЗ.

Також люди лікують цим хімічним розчином різні інфекційні захворювання (грип чи ГРВІ). В мережі можна знайти інформацію, що перекисом потрібно полоскати горло чи використовувати в якості крапель для носа.

– У випадку, якщо 3% розчин перекису водню потрапить на слизову оболонку носоглотки, то він може викликати не лише подразнення, а й сильний опік! – додали в МОЗ.

Памʼятайте, що якісне лікування здійснюється лише науково-доказовими методами, а не сумнівним практиками! Перекис водню – це не лікувальний розчин!