Перекись водорода незаменимая вещь в квартире каждого.

Этот химический раствор помогает удалить сложные пятна с одежды, эффективен в борьбе с плесенью и грибком, используется в качестве антисептика для очистки ран, а также используется для лечения некоторых заболеваний.

Довольно часто можно встретить информацию о чудодейственных свойствах перекиси при внутреннем употреблении. Некоторые “эксперты” считают, что перекись водорода способна уничтожить вредные бактерии и очистить организм, если ее регулярно употреблять.

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Факты ICTV узнавали, можно ли употреблять перекись водорода, как она влияет на организм и что делать, если наглотался химического раствора.

Можно ли пить перекись водорода?

— Перекись водорода негативно влияет на здоровье при нерациональном использовании, способна навредить организму. Она не является препаратом для внутреннего употребления и потребления, — отмечают в Минздраве Украины.

Чаще всего люди употребляют перекись, потому что верят, что она способна поддерживать иммунитет, имеет профилактические свойства и лечит различные болезни (онкология, атеросклероз, грипп, ОРВИ и т.д.).

— Для достижения такого результата некоторые “эксперты” призывают добавлять перекись в воду или употреблять как напиток. Мы категорически не рекомендуем этого делать, — добавляют в Минздрав.

В Министерстве здравоохранения Украины также отметили, что доказательная медицина признает лечение перекисью водорода только для наружного применения. Чаще всего перекись используют для обработки небольших внешних повреждений: порезы, ранения и тому подобное.

А вот внутреннее применение перекиси крайне опасно.

Что происходит с организмом при употреблении перекиси?

Разлагаясь в организме, пероксид водорода выделяет свободный кислород — О2, который, по мнению сторонников нетрадиционного лечения, сразу поглощается клетками. На самом деле он является мощным радикалом, который сильно повреждает структуру клетки, что приводит к ее разрушению.

То есть во время употребления раствора, вы самостоятельно разрушаете свои клетки! Кроме того, сторонники такого способа лечения отмечают, что перекись способна уничтожать бактерии и микробы.

Да, перекись водорода действительно разрушает клетки вредных бактерий. Однако она не может отличить патогенные бактерии от тех, которые являются частью нормальной микрофлоры организма.

Поэтому ее регулярное внутреннее употребление может вызвать дисбактериоз и другие расстройства органов пищеварения.

— Кроме того, внутреннее потребление перекиси непременно приведет к химическому ожогу ротовой полости, пищевода и желудка, — говорят в Минздраве.

Также стоит упомянуть популярный миф — перепись водорода способна вылечить рак и сердечно-сосудистые заболевания. Фактически никакие научные исследования не подтвердили положительный эффект перекиси водорода на злокачественное новообразование.

Такое псевдолечение дает лишь напрасную надежду и отнимает у человека драгоценное время на настоящее и доказательное лечение.

— Потребление перекиси никоим образом не может положительно повлиять на онкологию, поскольку даже физически перекись не попадает в злокачественное новообразование, — добавляют в Минздрав.

Также люди лечат этим химическим раствором различные инфекционные заболевания (грипп или ОРВИ). В сети можно найти информацию, что перекисью нужно полоскать горло или использовать в качестве капель для носа.

— В случае, если 3% раствор перекиси водорода попадет на слизистую оболочку носоглотки, то может вызвать не только раздражение, но и сильный ожог! — добавили в Минздраве.

Помните, что качественное лечение осуществляется только научно-доказательными методами, а не сомнительным практиками! Перекись водорода — это не лечебный раствор!