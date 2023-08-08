Тошнота — неприятное ощущение, которое мы обычно испытываем при отравлении. Также люди часто сталкиваются с проблемой рвотного рефлекса.

По словам врачей, рвотный рефлекс призван защитить человека от глотания инородных тел. Это своего рода реакция организма на посторонние предметы во рту.

Повышенный рвотный рефлекс вызывает немало неудобств, особенно на приеме у лора или стоматолога.

Почему возникает рвотный рефлекс и как его убрать – читай в материале Фактов ICTV.

Рвотный рефлекс: причины возникновения

По словам врача-терапевта Галины Перелыгиной, рвотный рефлекс может возникать по разным причинам. Например, во время осмотра врача лора или визита к стоматологу.

Когда врачи осматривают горло или ротовую полость, то в нашем организме активируются защитные механизмы при воздействии раздражителей.

Рвотный рефлекс может возникнуть при надавливании на корень языка (когда врач осматривает больное горло) или прикосновении к мягким тканям стенок глотки (там повышенная чувствительность).

— Кроме этого, рвотный рефлекс может возникнуть, когда человек слышит неприятные ароматы или пробует отвратительную пищу. Организм хочет быстренько выгнать из себя токсины или микроорганизмы, — говорит Перелыгина.

По словам врача, существуют случаи, когда рвотный рефлекс могут вызвать даже неприятные звуки. Однако это уже больше психологический аспект.

Кстати, болезни органов ЖКТ, осложненное носовое дыхание, беременность также могут спровоцировать рвотный рефлекс.

Как убрать рвотный рефлекс

Рвотный рефлекс можно приостановить с помощью сладких напитков. Например, небольшое количество сока или газированной сладкой воды помогут ненадолго приостановить рвотные позывы. Если у вас повышенный рвотный рефлекс и нужно идти к лору или стоматологу, Перелыгина советует не переедать перед визитом. Во время тошноты и позывов уменьшите свою активность. Когда вы чувствуете рвотный рефлекс, успокойтесь, лягте на кровать и постарайтесь расслабиться. Также помогут дыхательные практики: вдыхайте воздух глубоко через нос и выдыхайте через рот. Повторите три раза вдох-выдох и начинайте дышать в своем привычном темпе. Эти простые действия помогут снизить позывы к рвоте. Если есть возможность, выйдите на свежий воздух и глубоко подышите. Пейте воду малыми глотками. Также можно рассасывать мятные леденцы или маленький кусочек имбиря. Приготовьте себе специальный раствор: в кипяченую воду добавьте несколько граммов соли и прополощите жидкостью ротовую полость. Соль позволит на время подавить рвотный рефлекс.

Помните, если у вас сильный рвотный рефлекс, который возникает очень часто, это сигнал обратиться к врачу. За этим могут скрываться довольно серьезные заболевания, поэтому будьте бдительны, чтобы не усугубить ситуацию и сохранить свое здоровье!