Нудота – неприємне відчуття, яке ми зазвичай відчуваємо за отруєння. Також люди часто стикаються з проблемою блювотного рефлексу.

За словами лікарів, блювотний рефлекс покликаний захистити людину від ковтання сторонніх тіл. Це така собі реакція організму на сторонні предмети у роті.

Підвищений блювотний рефлекс викликає чимало незручностей, особливо на прийомі у лора чи стоматолога.

Чому виникає блювотний рефлекс і як його позбутися – читай в матеріалі Фактів ICTV.

Блювотний рефлекс: причини виникнення

За словами лікарки-терапевта Галини Перелигіної, блювотний рефлекс може виникати з різних причин. Наприклад, під час огляду лікаря лора чи візиту до стоматолога.

Коли лікарі оглядають горло чи ротову порожнину, то в нашому організмі активуються захисні механізми за впливу подразників.

Блювотний рефлекс може виникнути під час натискання на корінь язика (коли лікар оглядає хворе горло) чи дотику до м’яких тканин стінок горлянки (там підвищена чутливість).

– Крім цього, блювотний рефлекс може виникнути, коли людина чує неприємні аромати чи куштує огидну їжу. Організм хоче швиденько вигнати з себе токсини чи мікроорганізми, – каже Перелигіна.

За словами лікарки, трапляються випадки, коли блювотний рефлекс можуть викликати навіть неприємні звуки. Проте це вже більше психологічний аспект.

До речі, хвороби органів ШКТ, ускладнене носове дихання, вагітність також можуть спричинити блювотний рефлекс.

Як прибрати блювотний рефлекс

Блювотний рефлекс можна зупинити за допомогою солодких напоїв. Наприклад, невелика кількість соку чи газованої солодкої води допоможуть ненадовго призупинити блювотні позиви. Якщо у вас підвищений блювотний рефлекс і потрібно йти до лора чи стоматолога, Перелигіна радить не переїдати перед візитом. Під час нудоти та позивів зменште свою активність. Коли відчуваєте блювотний рефлекс, заспокойтесь, ляжте на ліжко та спробуйте розслабитись. Також допоможуть дихальні практики: вдихайте повітря глибоко через ніс та видихайте через рот. Повторіть три рази вдих-видих і починайте дихати у своєму звичному темпі. Ці прості дії допоможуть знизити позиви до блювання. Якщо є можливість, вийдіть на свіже повітря та глибоко подихайте. Пийте воду малими ковтками. Також можна розсмоктувати м’ятні льодяники чи маленький шматочок імбиру. Приготуйте собі спеціальний розчин: у кип’ячену воду додайте кілька грамів солі та прополощіть рідиною ротову порожнину. Сіль дозволить на якийсь час пригасити блювотний рефлекс.

Памʼятайте, якщо у вас сильний блювотний рефлекс, який виникає дуже часто, це сигнал звернутися до лікаря. За цим можуть ховатися досить серйозні захворювання, тому будьте пильними, щоб не погіршити ситуацію та зберегти своє здоров’я!