Колени — суставы, которые выполняют ключевую функцию во время движения. Боль в коленях довольно часто является препятствием для свободного передвижения. Она может появиться в любом возрасте и по разным причинам.

Врач-ревматолог Максим Франчук рассказал Фактам ICTV, почему начинают болеть колени, на что это может указывать и что делать в таком случае.

Почему болят колени

— Причин боли в коленях может быть множество — начиная от травм и заканчивая серьезными аутоиммунными болезнями (ревматоидный артрит — Ред.), — отмечает ревматолог.

Анатомически колено образуется поверхностями бедренной и большеберцовой костей, мышцами, сухожилиями, связками, менисками, синовиальными сумками и надколенником.

— Это то же самое, что спросить почему не заводится автомобиль — возможных причин сотни, — говорит врач.

Поэтому медик отмечает, что только правильно собранные клинико-анамнестические данные и лабораторно-инструментальные методы обследования позволят установить точный диагноз и, соответственно, выбрать наилучшую стратегию лечения.

Чаще всего причиной боли являются травмы. Спортивные травмы, падения или аварии приводят к повреждению структуры коленного сустава.

Переломы, растяжение связок или повреждения хрящей могут вызвать боль и дискомфорт.

Также боль в коленях могут вызывать аномалии в строении костей. Неравномерная толщина суставных поверхностей может приводить к асимметричному распределению нагрузки.

Вследствие естественного старения или чрезмерной нагрузки изнашиваются суставы и разрушаются хрящи. Соответственно, колени начинают болеть.

О чем может свидетельствовать боль в коленях

Врач объясняет — важно понимать характер боли.

— Если это механическая боль (усугубляется от движений, в покое не беспокоит), в первую очередь нужно подтвердить / опровергнуть остеоартроз, — отмечает Максим.

А если боль воспалительного характера (уменьшается с движениями, беспокоит в покое), стоит подтвердить или опровергнуть реактивный артрит, ревматоидный артрит, лайм-артрит, псориатический артрит, анкилозирующий спондилоартрит.

— Не забываем о подагре и других состояниях, связанных с травмами менисков, сухожилий и связок, — подчеркивает специалист.

Болит колено: что делать

— Не заниматься самолечением и не искать диагноз в интернете, а прийти к ревматологу или ортопеду-травматологу на осмотр, — призывает специалист.

В ХХІ веке каждая болезнь имеет свой унифицированный протокол лечения. На то она и “доказательная медицина”.

— Мы живем в современном мире, поэтому применение народных методов считаю неприемлемым. Хотя пациентов, которые восстанавливают суставы холодцом per os и прикладывают капустные листья к суставам, хватает, — говорит медик.

Для лечения боли врачи часто применяют физиотерапию. Она укрепляет мышцы, улучшает гибкость суставов.

Также специалисты иногда советуют использовать противовоспалительные лекарства. Они уменьшают воспаление и имеют обезболивающий эффект.

Поэтому, чтобы знать точную причину боли в коленях и правильно ее лечить, обязательно нужно консультироваться с врачом. Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением.