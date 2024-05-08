Коліна – суглоби, які виконують ключову функцію під час руху. Біль у колінах доволі часто є перешкодою для вільного пересування. Він може з’явитися у будь-якому віці та через різні причини.

Лікар-ревматолог Максим Франчук розповів Фактам ICTV, чому починають боліти коліна, про що це може свідчити та що робити в такому випаду.

Чому болять коліна

– Причин болю в колінах може бути безліч – починаючи від травм і закінчуючи серйозними аутоімунними хворобами (ревматоїдний артрит, – Ред.), – зазначає ревматолог.

Анатомічно коліно утворюється поверхнями стегнової та великогомілкової кісток, м’язами, сухожилками, зв’язками, менісками, синовіальними сумками та надколінником.

Зараз дивляться

– Це те саме, що запитати, чому не заводиться автомобіль – можливих причин сотні, – говорить лікар.

Тому медик наголошує, що тільки правильно зібрані клініко-анамнестичні дані та лабораторно-інструментальні методи обстеження дадуть змогу встановити точний діагноз і, відповідно, обрати найкращу стратегію лікування.

Найчастіше причиною болю є травми. Спортивні травми, падіння або аварії призводять до пошкодження структури колінного суглоба.

Переломи, розтягнення зв’язок або пошкодження хрящів можуть викликати біль та дискомфорт.

Також біль у колінах можуть викликати аномалії в будові кісток. Нерівномірна товщина суглобових поверхонь може призводити до асиметричного розподілу навантаження.

Внаслідок природного старіння або надмірного навантаження зношуються суглоби та втрачаються хрящі. Відповідно, коліна починають боліти.

Про що може свідчити біль у колінах

Лікар пояснює – важливо розуміти характер болю.

– Якщо це механічний біль (збільшується від рухів, у спокої не турбує), найперше потрібно підтвердити / спростувати остеоартроз, – наголошує Максим.

А якщо біль запального характеру (зменшується з рухами, непокоїть у спокої), варто підтвердити або спростувати реактивний артрит, ревматоїдний артрит, лайм-артрит, псоріатичний артрит, анкілозивний спондилоартрит.

– Не забуваємо про подагру та інші стани, пов’язані з травмами менісків, сухожиль та зв’язок, – наголошує фахівець.

Болить коліно: що робити

– Не займатися самолікуванням та не шукати діагноз в інтернеті, а прийти до ревматолога або ортопеда-травматолога на огляд, – закликає фахівець.

У ХХІ столітті кожна хвороба має свій уніфікований протокол лікування. На те вона і “доказова медицина”.

– Ми живемо в сучасному світі, тому застосування народних методів вважаю неприйнятним. Хоча пацієнтів, які відновлюють суглоби холодцем per os та кладуть листя капусти на суглоби, вистачає, – говорить медик.

Для лікування болю лікарі часто застосовують фізіотерапію. Вона зміцнює м’язи, покращує гнучкість суглобів.

Також спеціалісти іноді радять приймати протизапальні ліки. Вони зменшують запалення та мають знеболювальний ефект.

Отож, щоб знати точну причину болю в колінах та правильно його лікувати, обов’язково потрібно консультуватися з лікарем. Не варто займатися самодіагностуванням та самолікуванням.