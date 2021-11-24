Ученые из Великобритании провели исследование с целью выяснить, почему некоторые люди, работая в разгар пандемии коронавируса в больницах и подвергаясь большому риску заражения, все же не заразились.

Исследователи наблюдали 58 человек, которые работали в больницах Лондона и не заразились коронавирусной инфекцией. Ни один сделанный ими ПЦР-тест не был положительным в течение четырех месяцев. При этом также не было обнаружено никаких антител, в то время как многие коллеги подхватили вирус в течение того же периода.

У 20 участников ученые обнаружили повышенные значения Т-клеток. У 19 — иммунный белок, который исследователи описывают как типичный ранний признак Covid-19 и который указывает на прерванную инфекцию.

Судя по всему, коронавирус проник в тело, но был отражен до того, как смог нанести ущерб.

— Я никогда не видел ничего подобного. Очень удивительно, что Т-клетки могут так быстро контролировать инфекцию, — поделился впечатлениями иммунолог Шейн Кротти.

Теория авторов исследования, таким образом состоит в следующем: Т-клетки в организме испытуемых отключили белковый кластер вируса, который отвечает за размножение.

Ученые нашли доказательства этого в крови участников: у 58 из них были Т-клетки, распознающие кластер в сравнении с группой, перенесшей коронавирусную инфекцию.

Исследователи подозревают, что эти Т-клетки могли быть вызваны другими коронавирусами — так называемой перекрестной инфекцией.

Однако оппоненты исследователей отмечают, что не предоставлено четких доказательств того, что в организме испытуемых действительно были частицы Covid-19. По их мнению, это затрудняет вывод о роли Т-лимфоцитов.

Действительно, у команды нет прямого подтверждения отмененных коронавирусных инфекций. Тем не менее, время появления вируса в Великобритании хорошо задокументировано, и, вероятно, не случайно, что увеличение количества Т-клеток было обнаружено в крови участников в тот период, когда британские больницы были переполнены пациентами с Covid-19.

Думаем, что сроки ясны, отмечают ученые.

Источник: FR