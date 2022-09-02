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Бинты, повязки и обезболивающие: что положить в аптечку, если родной человек уходит на фронт

2 сентября 2022, 08:49
Юля Захарченко редактор ленты Илья Рябинкин врач-отоларинголог
Бинты, повязки и обезболивающие: что положить в аптечку, если родной человек уходит на фронт
Источник: Depositphotos

Полномасштабная война в Украине длится более 190 дней. Сотни украинцев на поле боя борются за нашу свободу, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Врач-отоларинголог Илья Рябинкин в комментарии Фактам ICTV объяснил, какие медикаменты или медицинские изделия следует положить в аптечку, если родной человек идет на фронт.

Он отметил, что согласно Приказу №6 Министерства здравоохранения Украины от 5.01.2017 года, тактическая аптечка должна содержать определенный перечень лекарств и медицинских изделий для оказания помощи в случае кровотечения или в других ситуациях.

Средства для борьбы с кровотечением

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  • турникет (2-4 штуки);
  • компрессионный бандаж (15 см) для остановки кровотечения;
  • обычный бинт (для остановки кровотечения или фиксации повязки);
  • гемостатический бинт (при массивных кровотечениях, чтобы выполнить тампонаду).

Средства, восстанавливающие проходимость дыхательных путей

  • назофарингеальный воздуховод;

Средства, улучшающие вентиляцию

  • адгезивные повязки (вентилированная и не вентилируемая), которые используют в случае пневмоторакса;
  • лейкопластырь для фиксации повязки;
  • тактические ножницы;
  • маркер;
  • карта предоставления медицинской помощи военному;
  • термоодеяло;
  • перчатки.

Медикаменты

  • антибиотик Левофлоксацин (для лечения инфекций, в частности, синусита, заболевания легких, включая бронхит, пневмонии, инфекций мочевыделительного тракта, в частности, пиелонефрита, инфекций кожи и мягких тканей, цистита и других);
  • препараты для обезболивания – Мелоксикам или Парацетамол.

Согласно приказу Минздрава, в зависимости от особенностей выполняемой задачи, уровня подготовки военного и вероятности потенциальных поражений радиологическим, химическим или биологическим оружием перечень может быть дополнен дополнительными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

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Теги
Війна в Україні ВСУ Ліки українські військові
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