Полномасштабная война в Украине длится более 190 дней. Сотни украинцев на поле боя борются за нашу свободу, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Врач-отоларинголог Илья Рябинкин в комментарии Фактам ICTV объяснил, какие медикаменты или медицинские изделия следует положить в аптечку, если родной человек идет на фронт.

Он отметил, что согласно Приказу №6 Министерства здравоохранения Украины от 5.01.2017 года, тактическая аптечка должна содержать определенный перечень лекарств и медицинских изделий для оказания помощи в случае кровотечения или в других ситуациях.

Средства для борьбы с кровотечением

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турникет (2-4 штуки);

компрессионный бандаж (15 см) для остановки кровотечения;

обычный бинт (для остановки кровотечения или фиксации повязки);

гемостатический бинт (при массивных кровотечениях, чтобы выполнить тампонаду).

Средства, восстанавливающие проходимость дыхательных путей

назофарингеальный воздуховод;

Средства, улучшающие вентиляцию

адгезивные повязки (вентилированная и не вентилируемая), которые используют в случае пневмоторакса;

лейкопластырь для фиксации повязки;

тактические ножницы;

маркер;

карта предоставления медицинской помощи военному;

термоодеяло;

перчатки.

Медикаменты

антибиотик Левофлоксацин (для лечения инфекций, в частности, синусита, заболевания легких, включая бронхит, пневмонии, инфекций мочевыделительного тракта, в частности, пиелонефрита, инфекций кожи и мягких тканей, цистита и других);

препараты для обезболивания – Мелоксикам или Парацетамол.

Согласно приказу Минздрава, в зависимости от особенностей выполняемой задачи, уровня подготовки военного и вероятности потенциальных поражений радиологическим, химическим или биологическим оружием перечень может быть дополнен дополнительными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.