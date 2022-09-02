Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 190 днів. Сотні українців на полі бою виборюють за нашу свободу, ризикуючи власним здоров’ям і життям. Лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін у коментарі Фактам ICTV пояснив, які медикаменти чи медичні вироби варто покласти в аптечку, якщо рідна людина йде на фронт.
Він зауважив, що згідно з наказом №6 Міністерства охорони здоров’я України від 5.01.2017 року тактична аптечка має містити певний перелік ліків і медичних виборів для надання допомоги у разі кровотечі чи в інших ситуаціях.
Засоби для боротьби з кровотечею
- турнікет (2-4 штуки);
- компресійний бандаж (15 см) для зупинення кровотечі;
- звичайний бинт (для зупинення кровотечі або фіксації пов’язки);
- гемостатичний бинт (у разі масивних кровотеч, щоб виконати тампонаду).
Засоби, які відновлюють прохідність дихальних шляхів
- назофарингеальний повітропровід;
Засоби, які покращують вентиляцію
- адгезивні пов’язки (вентильована та не вентильована), які використовують у разі пневмотораксу;
- лейкопластир для фіксації пов’язки;
- тактичні ножиці;
- маркер;
- карта надання медичної допомоги військовослужбовцю;
- термоковдра;
- рукавички.
Медикаменти
- антибіотик Левофлоксацин (для лікування інфекцій, зокрема, синуситу, захворювань легень, зокрема бронхіту, пневмонії; інфекцій сечовидільного тракту, зокрема пієлонефриту, інфекцій шкіри та м’яких тканин, циститу тощо);
- препарати для знеболювання – Мелоксикам або Парацетамол.
Згідно з наказом МОЗ, залежно від особливостей виконуваного завдання, рівня підготовки військового та ймовірності потенційних уражень радіологічною, хімічною чи біологічною зброєю перелік може бути доповнено додатковими лікарськими засобами та медичними виробами.