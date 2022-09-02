Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 190 днів. Сотні українців на полі бою виборюють за нашу свободу, ризикуючи власним здоров’ям і життям. Лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін у коментарі Фактам ICTV пояснив, які медикаменти чи медичні вироби варто покласти в аптечку, якщо рідна людина йде на фронт.

Він зауважив, що згідно з наказом №6 Міністерства охорони здоров’я України від 5.01.2017 року тактична аптечка має містити певний перелік ліків і медичних виборів для надання допомоги у разі кровотечі чи в інших ситуаціях.

Засоби для боротьби з кровотечею

Зараз дивляться

турнікет (2-4 штуки);

компресійний бандаж (15 см) для зупинення кровотечі;

звичайний бинт (для зупинення кровотечі або фіксації пов’язки);

гемостатичний бинт (у разі масивних кровотеч, щоб виконати тампонаду).

Засоби, які відновлюють прохідність дихальних шляхів

назофарингеальний повітропровід;

Засоби, які покращують вентиляцію

адгезивні пов’язки (вентильована та не вентильована), які використовують у разі пневмотораксу;

лейкопластир для фіксації пов’язки;

тактичні ножиці;

маркер;

карта надання медичної допомоги військовослужбовцю;

термоковдра;

рукавички.

Медикаменти

антибіотик Левофлоксацин (для лікування інфекцій, зокрема, синуситу, захворювань легень, зокрема бронхіту, пневмонії; інфекцій сечовидільного тракту, зокрема пієлонефриту, інфекцій шкіри та м’яких тканин, циститу тощо);

препарати для знеболювання – Мелоксикам або Парацетамол.

Згідно з наказом МОЗ, залежно від особливостей виконуваного завдання, рівня підготовки військового та ймовірності потенційних уражень радіологічною, хімічною чи біологічною зброєю перелік може бути доповнено додатковими лікарськими засобами та медичними виробами.