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Бинти, пов’язки і знеболювальні: що покласти в аптечку, якщо рідна людина йде на фронт

2 Вересня 2022, 08:49
Юля Захарченко редакторка стрічки Ілля Рябінкін лікар-отоларинголог
Бинти, пов’язки і знеболювальні: що покласти в аптечку, якщо рідна людина йде на фронт
Джерело: Depositphotos

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 190 днів. Сотні українців на полі бою виборюють за нашу свободу, ризикуючи власним здоров’ям і життям. Лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін у коментарі Фактам ICTV пояснив, які медикаменти чи медичні вироби варто покласти в аптечку, якщо рідна людина йде на фронт.

Він зауважив, що згідно з наказом №6 Міністерства охорони здоров’я України від 5.01.2017 року тактична аптечка має містити певний перелік ліків і медичних виборів для надання допомоги у разі кровотечі чи в інших ситуаціях.

Засоби для боротьби з кровотечею

Зараз дивляться
  • турнікет (2-4 штуки);
  • компресійний бандаж (15 см) для зупинення кровотечі;
  • звичайний бинт (для зупинення кровотечі або фіксації пов’язки);
  • гемостатичний бинт (у разі масивних кровотеч, щоб виконати тампонаду).

Засоби, які відновлюють прохідність дихальних шляхів

  • назофарингеальний повітропровід;

Засоби, які покращують вентиляцію

  • адгезивні пов’язки (вентильована та не вентильована), які використовують у разі пневмотораксу;
  • лейкопластир для фіксації пов’язки;
  • тактичні ножиці;
  • маркер;
  • карта надання медичної допомоги військовослужбовцю;
  • термоковдра;
  • рукавички.

Медикаменти

  • антибіотик Левофлоксацин (для лікування інфекцій, зокрема, синуситу, захворювань легень, зокрема бронхіту, пневмонії; інфекцій сечовидільного тракту, зокрема пієлонефриту, інфекцій шкіри та м’яких тканин, циститу тощо);
  • препарати для знеболювання – Мелоксикам або Парацетамол.

Згідно з наказом МОЗ, залежно від особливостей виконуваного завдання, рівня підготовки військового та ймовірності потенційних уражень радіологічною, хімічною чи біологічною зброєю перелік може бути доповнено додатковими лікарськими засобами та медичними виробами.

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Теги
Війна в Україні ЗСУ Ліки українські військові
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