Під час діагностики та лікування патологій вуха, горла, носа можуть виникати різні курйозні ситуації. Проте важливо правильно визначити, який саме орган чи частина тіла турбує, а також з якої причини. Для цього варто звернутися до дипломованого лікаря, який призначить лікування та надасть кваліфіковану допомогу.

Лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін у коментарі Фактам ICTV розповів про один із випадків його практики, який за час війни найбільше запам’ятався. Зокрема, він поділився історією про одного військового, який скаржився на закладеність вуха та переливання води.

– Найбільше запам‘ятався випадок, коли у військового була скарга на закладеність вуха, переливання води. А на огляді виявилося, що у вусі повно волосся, яке торкалося барабанної перетинки та формувало подібні скарги. Надати допомогу було дуже просто, після чого пацієнт був дуже задоволений, – розповів лікар.

За його словами, найпоширеніші хвороби з його профілю серед військових Збройних Сил України – це акубаротравми, гострі нейросенсорні приглухуватості та посттравматичні перфорації барабанних перетинок.

Зараз дивляться

– Серед військових це зазвичай акубаротравми, гострі нейросенсорні приглухуватості, посттравматичні перфорації барабанних перетинок. Дуже важливо після травм такого роду вчасно призначити терапію гормонами, щоб зберегти слух, та стежити за чистотою травмованого вуха. У разі збереженні сухості та відсутності інфікування є більша ймовірність повного загоєння барабанних перетинок і повернення слуху.

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Найбільше у цивільних пацієнтів фіксується ларинго-фарингеальні рефлюкси, які найчастіше виникають саме на тлі стресу.