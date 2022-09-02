Во время диагностики и лечении патологий уха, горла, носа могут возникать различные курьезные ситуации. Однако важно правильно определить, какой именно орган или часть тела беспокоит, а также по какой причине. Для этого следует обратиться к дипломированному врачу, который назначит лечение и предоставит квалифицированную помощь.

Врач-отоларинголог Илья Рябинкин в комментарии Фактам ICTV рассказал об одном из случаев в его практике, который за время войны больше всего запомнился. В частности, он поделился историей об одном военном, который жаловался на заложенность уха и переливание воды.

— Больше всего запомнился случай, когда у военного была жалоба на заложенность уха, переливание воды. А на осмотре оказалось, что в ухе полно волос, которые касались барабанной перепонки и формировали подобные жалобы. Оказать помощь было очень просто, после чего пациент был очень доволен, – рассказал врач.

По его словам, самые распространенные болезни из его профиля среди военных Вооруженных сил Украины — это акубаротравмы, острые нейросенсорные тугоухости и посттравматические перфорации барабанных перепонок.

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– Среди военных — это обычно акубаротравмы, острые нейросенсорные тугоухости, посттравматические перфорации барабанных перепонок. Очень важно после травм такого рода вовремя назначить гормональную терапию, чтобы сохранить слух, и следить за чистотой травмированного уха. При сохранении сухости и отсутствии инфицирования существует большая вероятность полного заживления барабанных перепонок и возвращения слуха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛОР ЛІКАР | КРИВИЙ РІГ (@dr.ilyaryabinkin)

Больше всего у гражданских пациентов фиксируется ларинго-фарингеальные рефлюксы, которые чаще всего возникают на фоне стресса.