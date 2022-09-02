Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Актуально

Заложенность уха и другие симптомы: лор о лечении военных и гражданских пациентов в войну

2 сентября 2022, 07:06
Юля Захарченко редактор ленты Илья Рябинкин врач-отоларинголог
Заложенность уха и другие симптомы: лор о лечении военных и гражданских пациентов в войну
Источник: Depositphotos

Во время диагностики и лечении патологий уха, горла, носа могут возникать различные курьезные ситуации. Однако важно правильно определить, какой именно орган или часть тела беспокоит, а также по какой причине. Для этого следует обратиться к дипломированному врачу, который назначит лечение и предоставит квалифицированную помощь.

Врач-отоларинголог Илья Рябинкин в комментарии Фактам ICTV рассказал об одном из случаев в его практике, который за время войны больше всего запомнился. В частности, он поделился историей об одном военном, который жаловался на заложенность уха и переливание воды.

— Больше всего запомнился случай, когда у военного была жалоба на заложенность уха, переливание воды. А на осмотре оказалось, что в ухе полно волос, которые касались барабанной перепонки и формировали подобные жалобы. Оказать помощь было очень просто, после чего пациент был очень доволен, – рассказал врач.

По его словам, самые распространенные болезни из его профиля среди военных Вооруженных сил Украины — это акубаротравмы, острые нейросенсорные тугоухости и посттравматические перфорации барабанных перепонок.

Сейчас смотрят

– Среди военных — это обычно акубаротравмы, острые нейросенсорные тугоухости, посттравматические перфорации барабанных перепонок. Очень важно после травм такого рода вовремя назначить гормональную терапию, чтобы сохранить слух, и следить за чистотой травмированного уха. При сохранении сухости и отсутствии инфицирования существует большая вероятность полного заживления барабанных перепонок и возвращения слуха.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ЛОР ЛІКАР | КРИВИЙ РІГ (@dr.ilyaryabinkin)

Больше всего у гражданских пациентов фиксируется ларинго-фарингеальные рефлюксы, которые чаще всего возникают на фоне стресса.

— Что касается гражданских пациентов, то это обычные риносинуситы, аллергические риниты. А ларинго-фарингеальные рефлюксы на фоне стресса, ведущие к поражению слизистых лор органов, — отметил врач-отоларинголог.

Читайте также:
Заложенность уха и другие симптомы: лор о лечении военных и гражданских пациентов в войнуЗаложенность уха и другие симптомы: лор о лечении военных и гражданских пациентов в войну

Теги
ВСУ лікування українські військові хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь