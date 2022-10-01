В Ровенской области ВОЗ проводит кампанию по противодействию вспышке полиомиелита.

— Одной из причин низкого уровня вакцинации есть религиозные убеждения людей, — рассказал координатор в Украине Реймонд Данколи. — В области есть много религиозных групп, которые боятся вакцинироваться.

Представители организации посещают общины, в частности Сарненскую, Дубенскую, где люди озвучивают свои страхи по вакцинации. Медики пытаются преодолевать эти страхи, рассказывают, что вакцина безопасна и эффективна, что в некоторых странах удалось даже искоренить полиомиелит с помощью вакцинации.

В частности, отмечается, что есть две вакцины, одна вводится инъекционно, вторая — перорально.

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– Уже есть результаты нашей работы. В Сарненском районе врачи говорили, что в среднем вакцинация в месяц составляла 150-200 детей. После нашего визита за месяц было вакцинировано 600 детей, — добавил Данкли.

История вспышки

В 2021-м в Ровенской и Закарпатье был обнаружен полиомиелит у 20 детей . Полуторалетняя девочка из Великой Омеляны получила паралич, а 19 детей были контактными и имели бессимптомное течение. Родители девочки отказались делать ребенку прививки из-за религиозных убеждений.

. Полуторалетняя девочка из Великой Омеляны получила паралич, а детей были контактными и имели бессимптомное течение. Родители девочки отказались делать ребенку прививки из-за религиозных убеждений. В области объявили чрезвычайное состояние биологического характера и приступили к дополнительным турам иммунизации детей Великоомелянской общины.

Чтобы преодолеть вспышку нужно вакцинировать 95% детского населения, пояснили в Центре контроля и профилактики болезней. За семь месяцев 2022 года в области вакцинировано 43% детей, отметили в Центре.

В июле 2022 года главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что вакцинация против полио в Ровенской области замедлилась из-за войны.