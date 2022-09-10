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Вспышка полиомиелита: в штате Нью-Йорк введено чрезвычайное положение

10 сентября 2022, 11:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
полиомиелит
Источник: Depositphotos

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита. Об этом издано распоряжение за подписью губернатора.

В нем отмечается, что 21 июля в штате выявили случай заражения вирусом вакцинного происхождения, первый с 1990 года. Вирус обнаружен у взрослого мужчины, который не был привит от полиомиелита.

Кроме того, вирус попал в сточные воды на территории штата и за последние несколько месяцев был выявлен в округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау.

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Губернатор отметила, что из-за Covud-19 в штате уменьшилось количество людей, прошедших плановую вакцинацию от полиомиелита. Это, как выразилась Хокул, привело к катастрофе, с которой местные власти не могут адекватно бороться.

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Кэти Хокул разрешила соответствующим медслужбам оказывать поддержку региональным властям в борьбе с заболеванием.

Источник: New York State

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лікування
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