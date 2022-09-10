Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хокул оголосила надзвичайний стан у зв’язку зі спалахом поліомієліту. Про це видано розпорядження за підписом губернатора.

У ньому наголошується, що 21 липня у штаті виявили випадок зараження вірусом вакцинного походження, перший з 1990 року. Вірус виявлений у дорослого чоловіка, який не був щеплений від поліомієліту.

Крім того, вірус потрапив у стічні води на території штату і за останні кілька місяців був виявлений в округах Рокленд, Оріндж, Салліван та Нассау.

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Губернатор зазначила, що через Covіd-19 у штаті зменшилася кількість людей, які пройшли планову вакцинацію від поліомієліту. Це, як висловилася Хокул, призвело до катастрофи, з якою місцева влада не може адекватно боротися.

Кеті Хокул дозволила відповідним медслужбам надавати підтримку регіональній владі у боротьбі із захворюванням.

Джерело: New York State