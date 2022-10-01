На Рівненщині ВООЗ проводить кампанію з протидії спалаху поліомієліту.

– Однією з причин низького рівня вакцинації є релігійні переконання людей, – розповів координатор в Україні Реймонд Данколі.- В області є багато релігійних груп, які бояться вакцинуватися.

Представники організації відвідують громади, зокрема Сарненську, Дубенську, де люди озвучують свої страхи щодо вакцинації. Медики намагаються долати ці страхи, розповідають, що вакцина є безпечною та ефективною, що у деяких країнах вдалося навіть викорінити поліомієліт за допомогою вакцинації.

Зокрема зазначається, що є дві вакцини, одна вводиться ін’єкційно, друга — перорально.

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– Вже є результати нашої роботи. У Сарненському районі лікарі розповідали, що в середньому вакцинація на місяць складала 150-200 дітей. Після нашого візиту, за місяць було вакциновано 600 дітей, — додав Данклі.

Історія спалаху

У 2021-му на Рівненщині та на Закарпатті було виявлено поліомієліт у двадцяти дітей. Півторарічна дівчинка з Великої Омеляни отримала параліч, а 19 дітей були контактними й мали безсимптомний перебіг. Батьки дівчинки відмовились робити дитині щеплення через релігійні переконання.

В області оголосили надзвичайний стан біологічного характеру і розпочали додаткові тури імунізації дітей Великоомелянської громади.

Щоб подолати спалах, потрібно вакцинувати 95% дитячого населення, пояснили у Центрі контролю та профілактики хвороб. За сім місяців 2022 року в області вакциновано 43% дітей до року, зазначили у Центрі.

У липні 2022 року головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що вакцинація проти поліо на Рівненщині сповільнилася через війну.