Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили, что способы введения вакцин зависят от их состава и назначения.

— Живые вирусные вакцины можно вводить как подкожно, так и внутримышечно, — говорится в сообщении.

Это обусловлено тем, что иммунная система человека способна распознать живые частицы вируса даже в случае неглубокого введения в кожу. К живым вакцинам относятся прививки против кори, эпидемического паротита, краснухи.

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— Неживые вакцины и анатоксины вводят только внутримышечно, — отмечают специалисты.

По их словам, такие препараты содержат убитый вирус, поэтому их нужно вводить глубоко, чтобы иммунная система распознала его и сформировала иммунный ответ.

Если неживую вакцину ввести подкожно в жировой слой, то организм просто не отреагирует на нее, а такая прививка будет считаться недействительной.

Отмечается, что такие вакцины, как оральная полиомиелитная вакцина, вакцина от ротавируса, капают в рот для того, чтобы сформировать местный иммунитет в кишечнике.