Фахівці Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили, що способи введення вакцин залежать від їхнього складу і призначення.

– Живі вірусні вакцини можна вводити як підшкірно, так і внутрішньом’язово, – йдеться в повідомленні

Це обумовлено тим, що імунна система людини здатна розпізнати живі частинки вірусу навіть в разі неглибокого введення в шкіру. До живих вакцин відносяться щеплення проти кору, епідемічного паротиту, краснухи.

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– Неживі вакцини та анатоксини вводять тільки внутрішньом’язово, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, такі препарати містять убитий вірус, тому їх потрібно вводити глибоко, щоб імунна система розпізнала його і сформувала імунну відповідь.

Якщо неживу вакцину ввести підшкірно в жировий шар, то організм просто не відреагує на неї, а таке щеплення буде вважатися недійсною.

Відзначається, що такі вакцини, як оральна поліомієлітна вакцина, вакцина від ротавірусу, капають в рот для того, щоб сформувати місцевий імунітет в кишечнику.