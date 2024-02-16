Один из ингредиентов жевательной резинки без сахара — сорбитол. В высоких концентрациях он может вызвать пищеварительные спазмы, вздутие живота и диарею. Но у некоторых людей даже небольшая доза вызывает те же симптомы. Причина — непереносимость сорбитола.

Полезна для зубов, но проблематична для кишечника

Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе доказали, что жевательная резинка без сахара может быть очень полезной для зубов, но не очень — для кишечника. Все из-за содержания сорбитола.

Сорбитол — сахарный спирт, который используется в конфетах без сахара, он содержится в различных фруктах, например, в абрикосах, яблоках, грушах.

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Обычно сорбитол расщепляется в кишечнике, только высокие дозы сорбитола вызывают проблемы. Однако, если сорбитол по какой-то причине не расщепляется, он проходит через тонкий кишечник в толстую кишку, где другие виды бактерий расщепляют его путем брожения.

Этот процесс брожения и приводит к образованию газов, и, как следствие, — к вздутию живота и даже диарее.

Исследователи выяснили, что кишечные микробы Clostridia, ответственные за нормальное расщепление сорбита, отсутствуют у людей с непереносимостью сорбитола.

Ученых интересовало, можно ли это предотвратить.

Как задобрить бактерии, расщепляющие сорбитол

Бактерии Clostridium являются анаэробными, они процветают в средах без кислорода.

Исследователи попытались сначала создать в кишечнике среду, где бы Clostridium подавлялась, а затем попытаться восстановить ее активность, а, следовательно, и расщепление сорбитола.

Опыты проводили на мышах. Грызунам давали антибиотики и пищу с высоким содержанием жира. В результате клетки, выстилающие кишечник, тратили меньше кислорода, и большее его количество оставалось в кишечнике. Это предотвращало рост бактерий Clostridium, их просто не хватало, чтобы расщепить сорбитол.

Мышам начали давать кишечные бактерии Anaerostipes caccae, которые производили химическое вещество под названием бутират, улучшающее использование кислорода клетками в кишечнике, и таким образом снижающее его уровень в месте, где живут бактерии Clostridium.

Это восстановило их первоначальный уровень, и впоследствии непереносимость сорбита исчезла.

— Наше исследование дает совершенно новую отправную точку для подходов к диагностике, профилактике и лечению непереносимости сорбита, — сказал профессор Андреас Баумлер.

Это означает, что после корректировки в кишечнике количества бактерии Clostridium, у жевательной резинки без сахара, как и у многих других продуктов, где применяется сорбитол, исчезнут связанные с газообразованием побочные эффекты.

Источник: Newsweek