Один із інгредієнтів жувальної гумки без цукру – сорбітол. У високих концентраціях він може викликати травні спазми, здуття живота та діарею. Але у деяких людей навіть невелика доза викликає ті ж симптоми. Причина – непереносимість сорбітолу.

Корисна для зубів, але проблемна для кишківника

Дослідники Каліфорнійського університету в Девісі довели, що жувальна гумка без цукру може бути дуже корисною для зубів, але не дуже – для кишківника. Усе через вміст сорбітолу.

Сорбітол — цукровий спирт, який використовується в цукерках без цукру, він міститься в різних фруктах, приміром, в абрикосах, яблуках, грушах.

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Зазвичай сорбітол розщеплюється в кишківнику, лише високі його дози викликають проблеми. Однак, якщо сорбітол з якоїсь причини не розщеплюється, він проходить через тонкий кишківник до товстої кишки, де інші види бактерій розщеплюють його шляхом бродіння.

Цей процес бродіння і призводить до утворення газів, і, як наслідок, – до здуття живота і навіть діареї.

Дослідники з’ясували, що кишкові мікроби Clostridia, відповідальні за нормальне розщеплення сорбіту, відсутні у людей з непереносимістю сорбітолу.

Учених цікавило, чи можна цьому запобігти.

Як задобрити бактерії, що розщеплюють сорбітол

Бактерії Clostridium є анаеробними, вони процвітають у середовищах без кисню.

Дослідники спробували спочатку створити у кишківнику середовище, де б Clostridium пригнічувались, а потім спробувати відновити їхню активність, а, отже, і розщеплення сорбітолу.

Досліди проводили на мишах. Гризунам давали антибіотики та їжу з високим вмістом жиру. В результаті клітини, що вистилають кишківник, витрачали менше кисню, і більша його кількість залишалась у кишківнику. Це запобігало росту бактерій Clostridium, їх просто не вистачало, щоб розщепити сорбітол.

Мишам почали давати кишкові бактерії Anaerostipes caccae, які виробляли хімічну речовину під назвою бутират, що покращувала використання кисню клітинами в кишківнику, і таким чином знижувала рівень кисню в місці, де живуть бактерії Clostridium.

Це відновило їхній початковий рівень, і згодом непереносимість сорбіту зникла.

– Наше дослідження дає абсолютно нову відправну точку для підходів до діагностики, профілактики та лікування непереносимості сорбіту, — сказав професор Андреас Баумлер.

Це означає, що після коригування у кишківнику кількості бактерії Clostridium, у жувальної гумки без цукру, як і у багатьох інших продуктах, де застосовується сорбітол, зникнуть пов’язані з газоутворенням побічні ефекти.

Джерело: Newsweek