Специалисты Министерства здравоохранения Украины сформулировали четыре простых правила, как следует правильно одеваться зимой, чтобы не мерзнуть и как, с точки зрения медиков, не следует согреваться.

— Зимой, особенно сейчас, когда из-за обстрелов РФ в Украине применяют веерные и аварийные отключения света, важно понимать, как согреть себя и аккумулировать тепло, — отмечают специалисты.

По их словам, единого и универсального правила нет, но есть несколько действенных советов, которые точно могут помочь согреться.

Сейчас смотрят

Первое правило – многослойность. Многие слои одежды не только хорошо согревают, но и спасают от перегрева. Ближе к телу лучше всего одевать нижнее белье и носки из натуральных (хлопчатобумажных) тканей и термобелье, а при его отсутствии — футболку и колготки или футболку и подштанники. Дальше теплая и свободная одежда.

Чем больше на вас будет слоев одежды, тем легче удержать тепло, поскольку между разными слоями одежды образуется прослойка из воздуха. Кроме многослойности важно, чтобы одежда была просторной и не сковывала движений.

Правило второе – удобная и теплая обувь. Помните, что обувь должна быть по размеру. Очень важно носить зимой удобную зимнюю обувь с меховой подкладкой и на стойкой подошве. Если обувь будет тесной и препятствовать нормальному кровообращению, ваши ноги будут быстро терять тепло.

Правило третье – больше всего тепла получается через открытые участки тела (запястье, шею). Поэтому не рекомендуется носить укороченные брюки и заниженные носки. Открытые запястья и неприкрытая шея – как результат, мы мерзнем даже в самой теплой куртке.

Правило четвертое – обязательно оберегайте голову от холодных температур и ветра. Однако, если вы много двигаетесь, то следует выбирать не слишком теплые шапки. Есть угроза пропотеть, а на морозе это еще хуже, чем замерзнуть.

Как не надо согреваться зимой

По словам медиков, неправильный способ согреться – это согреваться алкоголем. Употребление спиртного на улице в мороз или холод создает иллюзию тепла и одновременно приводит к его огромной потере. А курение замедляет кровообращение в руках и ногах, тем самым способствуя еще большему замерзанию.

Украшения, с точки зрения специалистов, еще один фактор более быстрого замерзания. Ведь кольца замедляют движение крови в пальцах, следовательно, они быстрее замерзают. Вообще металл быстро охлаждается и при контакте с кожей может привести к ее обморожению. Поэтому не только кольца, но и серьги в ушах тоже способствуют переохлаждению.

И помните, если вы чувствуете, что кожа замерзла и начала покалывать, чесаться, нужно срочно искать место, где согреться. И ни в коем случае ничем не растирайте замерзшую кожу, в том числе и снегом, особенно, если кожа сильно покраснела.