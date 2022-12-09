Фахівці Міністерства охорони здоров’я України сформулювали чотири простих правила, як слід правильно одягатися взимку, щоб не мерзнути і як, з точки зору медиків, не слід зігріватися.

– Взимку, особливо зараз, коли через обстріли РФ в Україні застосовують віялові та аварійні відключення світла, важливо розуміти, як зігріти себе і акумулювати тепло, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, єдиного і універсального правила немає, але є кілька дієвих порад, які точно можуть допомогти зігрітися.

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Перше правило – багатошаровість. Багато шарів одягу не тільки добре зігрівають, але й рятують від перегріву. Ближче до тіла найкраще одягати нижню білизну і шкарпетки з натуральних (бавовняних) тканин і термобілизну, а при її відсутності — футболку і колготки або футболку і підштаники. Далі теплий і вільний одяг.

Чим більше на вас буде шарів одягу, тим легше утримати тепло, оскільки між різними шарами одягу утворюється прошарок з повітря. Крім багатошаровості важливо, щоб одяг був просторим і не сковував рухів.

Правило друге – зручне і тепле взуття. Пам’ятайте, що взуття повинне бути за розміром. Дуже важливо носити взимку зручне зимове взуття з хутряною підкладкою і на стійкій підошві. Якщо взуття буде тісним і перешкоджати нормальному кровообігу, ваші ноги будуть швидко втрачати тепло.

Правило третє – найбільше тепла виходить через відкриті ділянки тіла (зап’ястя, шию). Тому не рекомендується носити укорочені брюки і занижені шкарпетки Відкриті зап’ястя і неприкрита шия – як результат, ми мерзнемо навіть в найтеплішій куртці.

Правило четверте – обов’язково оберігайте голову від холодних температур і вітру. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то слід вибирати не дуже теплі шапки. Є загроза пропотіти, а на морозі це ще гірше, ніж замерзнути.

Як не треба зігріватися взимку

За словами медиків, неправильний спосіб зігрітися – це зігріватися алкоголем. Вживання спиртного на вулиці в мороз або холод створює ілюзію тепла і одночасно призводить до його величезної втрати. А куріння уповільнює кровообіг в руках і ногах, тим самим сприяючи ще більшого замерзання.

Прикраси, з точки зору фахівців, ще один фактор більш швидкого замерзання. Адже кільця уповільнюють рух крові в пальцях, отже, вони швидше замерзають. Взагалі метал швидко охолоджується і при контакті зі шкірою може привести до її обмороження. Тому не тільки кільця, але й сережки у вухах теж сприяють переохолодженню.

І пам’ятайте, якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла і почала поколювати, свербіти, потрібно терміново шукати місце, де зігрітися. І ні в якому разі нічим не розтирайте замерзлу шкіру, в тому числі і снігом, особливо, якщо шкіра сильно почервоніла.