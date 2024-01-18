Реально ли заразиться несколькими вирусами одновременно? К сожалению, да. Это может быть даже так называемая тройная демия — Covid-19, грипп и ОРВИ.
К сожалению, как отмечает вирусолог из Центра исследования вирусов Университета Глазго Пабло Мурсия, ученые пока мало знают о том, как эти вирусы взаимодействуют.
В одном исследовании 2019 года Мурсия и его коллеги проанализировали случаи респираторных заболеваний в Шотландии между 2005 и 2013 годами. Тогда обнаружили, что 11% всех пациентов были заражены по крайней мере двумя вирусами, а некоторые неудачники подхватили сразу пять.
Что произойдет, если заразились несколькими вирусами одновременно
Если вы заразитесь несколькими вирусами одновременно, вполне возможно, говорят врачи, симптомы одного усилят симптомы другого, что приведет к тому, что вы будете чувствовать себя хуже, чем если бы у вас был один вирус. Хотя не обязательно.
— Однако людям, страдающим от сопутствующих инфекций, часто требуется госпитализация, — предупреждает доктор Армандо Паэс, руководитель отдела инфекционных заболеваний Baystate Health.
Тем не менее, по словам специалиста, не все коинфекции будут иметь отрицательный результат. Так, двойное инфицирование гриппом А и В не ухудшает симптомы. То же самое касается обычной ОРВИ.
— Вы можете заразиться двумя простудами одновременно, но не будете чувствовать себя хуже, чем от одной, — отмечает врач.
По его словам, единственная разница — будете болеть немного дольше, чем могли бы ожидать.
Что такое вирусное вмешательство
Иногда вирусы могут блокировать друг друга. Это называется вирусным вмешательством. Так, во время пандемии Covid-19 взял верх над гриппом и ОРВИ, фактически блокируя их.
Осенью 2009 года во время эпидемии свиного гриппа риновирус, который вызывает обычную простуду, начал доминировать в некоторых частях Европы, прежде чем свиной грипп снова захватил верх.
Вирусы могут конкурировать за ресурсы, одновременно оказавшись в клетках хозяина, тогда выживает самый приспособленный.
Несмотря на то, что вирусное вмешательство может обеспечить кратковременный иммунитет против других вирусов, все же возможность подхватить несколько вирусов одновременно чрезвычайно высока.
Источник: IFLscience