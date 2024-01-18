Чи реально заразитися кількома вірусами одночасно? На жаль, так. Це може бути навіть так звана потрійна демія – Covid-19, грип та ГРВІ.

На жаль, як зазначає вірусолог з Центру дослідження вірусів Університету Глазго Пабло Мурсія, вчені поки що мало знають про те, як ці віруси взаємодіють.

В одному дослідженні 2019 року Мурсія та його колеги проаналізували випадки респіраторних захворювань у Шотландії між 2005 і 2013 роками. Тоді виявили, що 11% усіх пацієнтів були заражені принаймні двома вірусами, а деякі невдахи підхопили одразу п’ять.

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Що станеться, якщо заразилися кількома вірусами одночасно

Якщо ви заразитеся кількома вірусами одночасно, цілком можливо, кажуть лікарі, симптоми одного посилять симптоми іншого, що призведе до того, що ви почуватиметеся гірше, ніж якби у вас був один вірус. Хоча не обов’язково.

– Однак людям, які страждають від супутніх інфекцій, часто потрібна госпіталізація, – попереджає доктор Армандо Паес, керівник відділу інфекційних захворювань Baystate Health.

За словами фахівця, не всі коінфекції матимуть негативний результат. Так, подвійне інфікування грипом А і В не погіршує симптоми. Те саме стосується звичайної ГРВІ.

– Ви можете заразитися двома застудами одночасно, але не почуватиметеся гірше, ніж від однієї, – наголошує лікар.

За його словами, єдина різниця – ви хворітимете трохи довше, ніж могли б очікувати.

Що таке вірусне втручання

Іноді віруси можуть блокувати один одного. Це називається вірусним втручанням. Так, під час пандемії Covid-19 взяв гору над грипом і ГРВІ, фактично блокуючи їх.

Восени 2009 року під час епідемії свинячого грипу риновірус, який викликає звичайну застуду, почав домінувати в деяких частинах Європи, перш ніж свинячий грип знову взяти верх.

Віруси можуть конкурувати за ресурси, одночасно опинившись у клітинах господаря, тоді виживає найпристосованіший.

Незважаючи на те, що вірусне втручання може забезпечити короткочасний імунітет проти інших вірусів, все ж можливість підхопити кілька вірусів одночасно надзвичайно висока.

Джерело: IFLscience