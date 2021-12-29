Можно ли пить холодное при ОРВИ – ответ Комаровского

Можно ли пить холодные напитки при ОРВИ? Многие избегают этого, считая, что это негативно скажется на состоянии здоровья.

Доктор Евгений Комаровский прокомментировал этот вопрос.

— Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние. Во многих странах холодное питье во время ОРВИ всячески рекомендуется врачами. Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции. В большинстве стран мира это не принято, — отметил Евгений Комаровский.

По его словам, если человек привык пить холодную воду и другие напитки, специально греть их при ОРВИ не нужно.

Вообще при заболевании ОРВИ врачи рекомендуют обильное питье. У человека зачастую есть температура, происходит интоксикация, он теряет жидкость, и эти запасы следует постоянно пополнять.

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Это облегчит состояние и поможет чувствовать себя лучше. При этом нужны как чаи, так и вода в чистом виде.

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Источник: Доктор Комаровский