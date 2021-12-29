Чи можна пити холодне під час ГРВІ – відповідь Комаровського

Чи можна пити холодні напої під час ГРВІ? Багато хто уникає цього, вважаючи, що це негативно впливає на стан здоров’я.

Лікар Євген Комаровський прокоментував це питання.

– Саме під час ГРВІ, коли біль у горлі, холод на мигдалики дуже полегшує стан. У багатьох країнах холодне питво під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного під час застуди та ГРЗ – це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не заведено, – зазначив Євген Комаровський.

За його словами, якщо людина звикла пити холодну воду та інші напої, спеціально гріти їх під час ГРВІ не потрібно.

Взагалі під час захворюванні на ГРВІ лікарі рекомендують рясне питво. У людини часто є температура, відбувається інтоксикація, вона втрачає рідину, і ці запаси варто постійно поповнювати.

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Це полегшить стан і допоможе почуватися краще. Водночас потрібні як чаї, так і вода у чистому вигляді.

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Джерело: Лікар Комаровський