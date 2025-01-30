Чтобы с самого утра быть бодрым, можно выпить хотя бы чашку кофе. Действительно, напиток помогает повысить настроение и бороться с депрессией, а вот можно ли пить кофе, если надо сдавать кровь?

Об этом Факты ICTV узнавали у семейного врача Ирины Микиты, которая рассказала, как подготовиться к сдаче крови.

Действительно, умеренное потребление кофе может быть безопасным и даже полезным для многих людей, особенно, если нет таких проблем, как высокое кровяное давление или болезни сердца или желудка.

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Однако кофе является диуретиком, это означает, что он вызывает дегидратацию, то есть высвобождает жидкость из организма, в результате чего увеличивается нагрузка на сердце и нарушается концентрация некоторых веществ в крови.

— Это может вызвать головную боль, поэтому, чтобы избежать возможных проблем, следует поддерживать водный баланс и дополнительно пить воду, — советует врач.

Как подготовиться к сдаче крови на анализы

Относительно желания выпить кофе перед анализами, стоит помнить о следующем:

Если вам нужно сделать тест толерантности к глюкозе (например, для диагностики диабета), сдавать кровь нужно натощак (утром ничего не есть, не пить чай, воду, кофе, не курить). Для исследования уровня гормонов в крови или биохимического обследования последний прием пищи должен состояться не менее, чем за восемь часов (для триглицеридов — не менее 12). Так что от кофе тоже придется отказаться. Сдача крови на пролактин, гормон, отвечающий за лактацию после родов, также выполняется натощак и показывает лучшие результаты в первые три часа после пробуждения. Здесь ограничения более строгие: за три дня до исследования следует избегать не только кофе, какао и шоколада, но и алкоголя и острой жирной пищи. Пить кофе перед донацией нежелательно, но можно, это не запрещено правилами подготовки. Однако следует обязательно добавить два стакана чистой воды: один — за полчаса до употребления кофе, а второй — через 30 минут после.

Объяснение простое: обычно кровь имеет разреженную структуру, эритроциты держатся в цепочках. После употребления кофе все клеточки слипаются между собой в несколько слоев почти без просветов. А вовремя выпитая чистая вода улучшает структуру крови и делает ее более пригодной к донации. В этом случае выпить кофе следует за час-два до посещения лаборатории.