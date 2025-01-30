Щоби з самого ранку бути бадьорим, можна випити принаймні чашку кави. Справді, напій допомагає підвищити настрій і боротися з депресією, а от чи можна пити каву, якщо треба здавати кров?

Про це Факти ICTV дізнавалися у сімейної лікарки Ірини Микити, яка розповіла, як підготуватися до здавання крові.

Дійсно, помірне споживання кави може бути безпечним і навіть корисним для багатьох людей, надто, якщо немає таких проблем, як високий кров’яний тиск чи хвороби серця або шлунка.

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Проте кава є діуретиком, це означає, що вона спричиняє дегідратацію, тобто вивільняє рідину з організму, внаслідок чого збільшується навантаження на серце та порушується концентрація деяких речовин у крові.

– Це може викликати головний біль, саме тому, аби уникнути можливих негараздів, слід підтримувати водний баланс та додатково пити воду, – радить лікарка.

Як підготуватися до здавання крові на аналізи

Щодо бажання випити каву перед аналізами, варто пам’ятати про таке: