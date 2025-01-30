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Чи можна пити каву перед аналізом крові – пояснює лікарка

30 Січня 2025, 18:44
Марина Мелехова редактор стрічки Ірина Микита сімейна лікарка
Чи можна пити каву перед аналізом крові – пояснює лікарка
Джерело: Чи можна пити каву перед здаванням крові | Здоров'я

Щоби з самого ранку бути бадьорим, можна випити принаймні чашку кави. Справді, напій допомагає підвищити настрій і боротися з депресією, а от чи можна пити каву, якщо треба здавати кров?

Про це Факти ICTV дізнавалися у сімейної лікарки Ірини Микити, яка розповіла, як підготуватися до здавання крові.

Дійсно, помірне споживання кави може бути безпечним і навіть корисним для багатьох людей, надто, якщо немає таких проблем, як високий кров’яний тиск чи хвороби серця або шлунка.

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Проте кава є діуретиком, це означає, що вона спричиняє дегідратацію, тобто вивільняє рідину з організму, внаслідок чого збільшується навантаження на серце та порушується концентрація деяких речовин у крові.

– Це може викликати головний біль, саме тому, аби уникнути можливих негараздів, слід підтримувати водний баланс та додатково пити воду, – радить лікарка.

Як підготуватися до здавання крові на аналізи

Щодо бажання випити каву перед аналізами, варто пам’ятати про таке:

  1. Якщо вам потрібно зробити тест толерантності до глюкози (наприклад, для діагностики діабету), здавати кров потрібно натщесерце (вранці нічого не їсти, не пити чай, воду, каву, не курити).
  2. Для дослідження рівня гормонів у крові або біохімічного обстеження останній прийом їжі має відбутися не менш, ніж за вісім годин (для тригліцеридів – не менше від 12). Тож від кави теж доведеться відмовитися.
  3. Здавання крові на пролактин, гормон, який відповідає за лактацію після пологів, також виконується натще та показує найкращі результати у перші три години після пробудження. Тут обмеження ще суворіші: за три дні до дослідження слід уникати не лише кави какао й шоколаду, а ще й алкоголю та гострої жирної їжі.
  4. Пити каву перед донацією не бажано, але можна, це не заборонено правилами підготовки. Проте слід обов’язково додати дві склянки чистої води: одну – за півгодини до вживання кави, а другу — через 30 хвилин опісля.
    Пояснення просте: зазвичай кров має розріджену структуру, еритроцити тримаються у ланцюжках. Після вживання кави усі клітинки злипаються між собою у декілька шарів майже без просвітів. А вчасно випита чиста вода покращує структуру крові та робить її більш придатною до донації. У цьому випадку випити каву слід за годину-дві до відвідування лабораторії.
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