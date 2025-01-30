Щоби з самого ранку бути бадьорим, можна випити принаймні чашку кави. Справді, напій допомагає підвищити настрій і боротися з депресією, а от чи можна пити каву, якщо треба здавати кров?
Про це Факти ICTV дізнавалися у сімейної лікарки Ірини Микити, яка розповіла, як підготуватися до здавання крові.
Дійсно, помірне споживання кави може бути безпечним і навіть корисним для багатьох людей, надто, якщо немає таких проблем, як високий кров’яний тиск чи хвороби серця або шлунка.
Проте кава є діуретиком, це означає, що вона спричиняє дегідратацію, тобто вивільняє рідину з організму, внаслідок чого збільшується навантаження на серце та порушується концентрація деяких речовин у крові.
– Це може викликати головний біль, саме тому, аби уникнути можливих негараздів, слід підтримувати водний баланс та додатково пити воду, – радить лікарка.
Як підготуватися до здавання крові на аналізи
Щодо бажання випити каву перед аналізами, варто пам’ятати про таке:
- Якщо вам потрібно зробити тест толерантності до глюкози (наприклад, для діагностики діабету), здавати кров потрібно натщесерце (вранці нічого не їсти, не пити чай, воду, каву, не курити).
- Для дослідження рівня гормонів у крові або біохімічного обстеження останній прийом їжі має відбутися не менш, ніж за вісім годин (для тригліцеридів – не менше від 12). Тож від кави теж доведеться відмовитися.
- Здавання крові на пролактин, гормон, який відповідає за лактацію після пологів, також виконується натще та показує найкращі результати у перші три години після пробудження. Тут обмеження ще суворіші: за три дні до дослідження слід уникати не лише кави какао й шоколаду, а ще й алкоголю та гострої жирної їжі.
- Пити каву перед донацією не бажано, але можна, це не заборонено правилами підготовки. Проте слід обов’язково додати дві склянки чистої води: одну – за півгодини до вживання кави, а другу — через 30 хвилин опісля.
Пояснення просте: зазвичай кров має розріджену структуру, еритроцити тримаються у ланцюжках. Після вживання кави усі клітинки злипаються між собою у декілька шарів майже без просвітів. А вчасно випита чиста вода покращує структуру крові та робить її більш придатною до донації. У цьому випадку випити каву слід за годину-дві до відвідування лабораторії.